AG Frieden begrüßt Entscheidung zur Gesundheitskarte

TRIER. Der Arbeitskreis Asyl der AG Frieden begrüßt die Entscheidung des Rates zur Einführung der Gesundheitskarte für Flüchtlinge in Trier. „Wir freuen uns, dass die gesundheitliche Versorgung der Flüchtlinge und betroffenen Einheimischen durch den direkten Zugang zu medizinischen Leistungen ab nächstes Jahr verbessert wird. Das ist ein wichtiger Akt im Sinne der Menschlichkeit, der Gerechtigkeit und der Integration“, kommentiert Markus Pflüger von der AGF die Entscheidung. „Wir danken den Verantwortlichen in Trier und Rheinland-Pfalz!“

Der Arbeitskreis hoffe ferner darauf, „dass nun auch andere Kommunen in Rheinland-Pfalz sich ebenfalls zur Einführung der Gesundheitskarte entschließen“, heißt es in einer Pressemitteilung der AGF vom heutigen Abend. „Die Gesundheitskarte bedeutet einen erleichterten Zugang zu medizinischer Versorgung und ein Mehr an Teilhabe und Gleichstellung für Flüchtlinge. Zudem bringt sie finanzielle Einsparungen für die Verwaltung, entlastet das Gesundheitsamt, verringert die Bürokratie­last für Behandler und kommt damit letztendlich allen Menschen in unserer Gesellschaft zugute“, so Pflüger. (tr)