Agentur für Arbeit Trier am 22. Juni geschlossen

TRIER. Die Agentur für Arbeit Trier ist am Mittwoch, den 22. Juni, ganztägig wegen einer internen dienstlichen Veranstaltung geschlossen. Betroffen hiervon sind das Gebäude in der Trierer Dasbachstraße 9 sowie die Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit in Saarburg, Bitburg, Gerolstein, Bernkastel-Kues und Wittlich.

Auch das Berufsinformationszentrum (BiZ), die Familienkasse und das Jobcenter Trier-Saarburg mit all seinen Standorten sind an diesem Tag geschlossen.

Die Veranstaltung “Neuordnung der Pflegeberufe“ aus der Reihe “… und donnerstags ins BiZ“ entfällt.

Bürger erreichen die Arbeitsagentur auch an diesem Tag wie gewohnt von 8 bis 18 Uhr telefonisch unter der kostenfreien Service-Nummer 0800 / 4 5555 00. Die Familienkasse kann unter der Service-Nummer 0800 / 4 5555 30 angewählt werden. (tr)



