Aktion der Volksbank Trier für den guten Zweck

TRIER. Die Volksbank Trier hängt im Geschäftsgebiet 300 orangefarbene Weihnachtskugeln für den guten Zweck auf. Darin enthalten sind Spendengutscheine, die auf dem neuen Spendenportal ‟Viele schaffen mehr“ für ein Wunschprojekt eingelöst werden können. Der Radius erstreckt sich über das gesamte Geschäftsgebiet und beinhaltet auch die Städte Hermeskeil, Schweich, Konz und Saarburg.

Das neue Spendenportal (volksbank-trier.viele-schaffen-mehr) findet sich auf der Volksbank-Homepage. Hier können sich gemeinnützige Vereine jeder Art aus der Region mit einem Projekt anmelden. Das Besondere daran: Für jede Spende ab 5,00 Euro legt die Volksbank Trier als Co-Spende noch einmal 10,00 Euro oben drauf. Somit ist eine 5,00 Euro-Spende 15,00 Euro wert.

Und da an allen Ecken und Enden Hilfe benötigt wird, kann jeder einen Beitrag dazu leisten Projekte mit zu realisieren. Jeder, der eine Kugel entdeckt, kann diese von der Laterne abmachen und den Vereinen ein Nikolauspräsent, in Form der Spende, hinterlassen. Der in der Kugel enthaltene Spendengutschein hat einen Wert von 5,00 Euro und kann auf der Volksbank-Plattform für ein Wunschprojekt eingelöst werden. (tr)