Aktionstag zur Demenz

TRIER. Mehr als 1,5 Millionen Menschen leiden hierzulande an einer Demenz – Tendenz steigend. Denn mit zunehmendem Alter wächst auch die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken. Hinzu kommt: Wegen der stetig steigenden Lebenserwartung wird sich die Zahl der Betroffenen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter erhöhen. Ebenso zahlreich wie die Gesichter der Demenz sind die Fragen, mit denen sich die Erkrankten und deren Angehörige konfrontiert sehen.

Zum Welt-Alzheimertags am 21. September veranstaltet das Netzwerk Demenz Trier/Saarburg an diesem Donnerstag einen Aktionstag auf dem Kornmarkt. Von 11.30 bis 16.30 Uhr werden sich dort Institutionen und Organisationen vorstellen, die im Bereich Demenz in der Stadt Trier sowie im Landkreis Trier-Saarburg tätig sind. Neben Informationen über Angebote der Betreuung, Beratung und Pflege besteht auch die Gelegenheit, sich über Diagnosemöglichkeiten zu informieren. Dabei wird die Abteilung für Neurologie, Neurophysiologie und neurologische Frührehabilitation des Brüderkrankenhauses einen Demenztest anbieten. (tr)



