Aktive Teilhabe in Schule und Freizeit

TRIER. Schulausflüge und Klassenfahrten, Ranzen, Sportsachen, Hefte und Schreibutensilien – das neue Schuljahr hat begonnen, und oft bildet der Schulbeginn für Schülerinnen und Schüler nicht nur einen neuen Abschnitt im Leben, sondern ist für die Familien auch eine zusätzliche finanzielle Aufgabe. Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die unter 25 Jahre alt sind, eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergüten erhalten, können Leistungen der Bildung und Teilhabe am Jobcenter Trier Stadt beantragt werden. Diese Leistungen werden zusätzlich zum monatlichen Regelbedarf gezahlt.

Bezuschusst werden Kosten des persönlichen Schulbedarfs. Dazu gehören neben Schultasche und Sportzeug auch Schreib-, Rechen- und Zeichenmaterialien wie Füller, Malstifte oder Radiergummi. Diese Leistung soll die Beschaffung der benötigten Schulausstattung erleichtern und wird jeweils zu Beginn eines Schulhalbjahres gezahlt. Ein gesonderter Antrag ist nicht nötig. Eltern müssen nur eine Schulbescheinigung ihres Kindes einreichen. Bei einem Schulwechsel wird eine neue Schulbescheinigung benötigt.

Bietet die Schule oder die Kindertageseinrichtung eine Mittagsverpflegung an, kann ein Zuschuss zu den Kosten am gemeinsamen Mittagessen gezahlt werden. Dabei fällt ein Eigenanteil in Höhe von einem Euro pro Mittagessen an. Bei der Antragstellung muss eine Anmeldung des Kindes zur Mittagsverpflegung vorgelegt werden.

Die Kosten für eintägige Ausflüge mit der Schule oder der Kindertageseinrichtung sowie Kosten für mehrtägige Klassenfahrten können ebenfalls von der Bildung und Teilhabe übernommen werden. Taschengeld während des Ausflugs ist allerdings nicht mit inbegriffen.

Neben den schulischen Lern- und Förderangeboten sind manchmal auch ergänzende Lernförderungen nötig, wenn zum Beispiel die Versetzung oder das Erreichen des Klassenziels gefährdet ist. Lernförderung außerhalb der Schule kann beim Jobcenter beantragt werden, wenn die Schule die Notwendigkeit dieser Lernförderung für die jeweiligen Fächer bestätigt.

Die Mitgliedschaft im Sportverein, der Besuch von Musikunterricht oder Tanzschule sowie Teilnahme an verschiedenen Freizeitaktivitäten sind wichtig für die soziale Entwicklung und die Teilhabe am kulturellen Leben von Kindern und Jugendlichen. Unter 18 Jahre alt und ohne BAföG- oder Bundesausbildungsbeihilfe, besteht für Kinder ein Anspruch auf Leistungen der sozialen und kulturellen Teilhabe. Monatlich sind maximal zehn Euro zusätzlich möglich. Nicht aufgebrauchte Beiträge aus dem Bewilligungszeitraum können für größere Unternehmungen angespart werden.

Extra

Anträge für Leistungen der Bildung und Teilhabe gibt es auf Nachfrage direkt an der Kundentheke im Jobcenter Trier Stadt, Gneisenaustraße 38, oder im Downloadcenter auf der Internetseite jobcenter-trier-stadt.de.

Die Broschüren in deutscher, englischer und arabischer Sprache können auf der Internetseite jobcenter-trier-stadt.de unter Leistungsabteilung/Bildung und Teilhabe heruntergeladen oder im Jobcenter nachgefragt werden. Kontakt: Jobcenter-Trier@jobcenter-ge.de, Betreff: BuT.



Drucken