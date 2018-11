SCHWEICH. Nach einem gemeinschaftlich begangenen Ladendiebstahl bei einem Discounter “In den Schlimmfuhren“ in Schweich hat die Polizei Schweich am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr zwei Tatverdächtige festgenommen. Die alkoholisierten Männer widersetzten sich nach Polizei-Angaben der Verhaftung; ein Beamter wurde leicht verletzt.

Eine Mitarbeiterin des Discounters teilte um 19 Uhr mit, dass zwei junge dunkelhäutige Männer mehrere Zigarettenschachteln an sich genommen und eingesteckt hätten. Einer habe lediglich ein Getränk bezahlt, hiernach hätten beide die Filiale verlassen, ohne die Zigaretten zu bezahlen. Aufgrund ihres verbal aggressiven Verhaltens im Geschäft hätte man von einer unmittelbaren Ansprache abgesehen.

Eine kurz darauf eintreffende Streife erkannte zwei Personen in Tatortnähe, die der Täterbeschreibung entsprachen und unterzog sie einer Kontrolle. Die offensichtlich alkoholisieren Männer verweigerten, zunehmend aggressiver werdend, die Personalienfeststellung, obwohl die Mitteilerin sie vor Ort als die Ladendiebe identifizierte. Im weiteren Verlauf wiedersetzten sich die beiden unter anderem durch Schlagen in Richtung der Polizeibeamten, sodass diese Pfefferspray zur Abwehr einsetzten. Im Rahmen der anschließenden Fesselung der Betroffenen wurde ein Beamter durch einen Tritt leicht am Bein verletzt.

Da die Klärung der Identität und des Sachverhalts vor Ort nicht möglich war, wurden die 17 und 19 Jahre alten, aus Guinea stammenden Männer, zur Polizeiinspektion gebracht. Auch im Streifenwagen und im Gewahrsam der Inspektion randalierten die Männer weiter. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier ordnete ein Richter eine Blutentnahme an. Die beiden Männer wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Möglicherweise wegen der Öffentlichkeitswirksamkeit des Polizeieinsatzes, den zahlreiche Passanten und Kunden beobachteten, ereignete sich ein leichter Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Discounters. Vermutlich war einer der Beteiligten so sehr abgelenkt, dass er die erforderliche Aufmerksamkeit vernachlässigte.

Die Polizei in Schweich bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06502/91570 zu melden. (tr)



