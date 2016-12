“Alle Menschen guten Willens verbinden”

TRIER. “Frieden: Gefällt mir – ein Netz verbindet alle Menschen guten Willens.” Unter diesem Motto steht in diesem Jahr die Friedenslichtaktion der Pfadfinder- und Pfadfinderinnenverbände, bei der ein Licht aus Bethlehem weitergeben wird. Der Austausch und die Vernetzung aller Pfadfinder über das Internet sowie die Sozialen Netzwerke (#friedenslicht) soll dieses Jahr bei der Aktion im Mittelunkt stehen. Denn das Netz verbinde “alle Menschen guten Willens” und könne dazu beitragen, die Idee des Friedenslichtes zu verbreiten, erklärt der Veranstalter. Die Teilnehmenden sind dazu aufgerufen, “Grenzen und Barrieren zwischen Menschen abzubauen, Freundschaften zu schließen” und sich dafür einzusetzen, “die Welt ein wenig besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben”.

Pfadfinderinnen und Pfadfinder verteilen das Licht etwa in folgenden Aussendungsgottesdiensten im Bistum Trier:

Jeweils am Sonntag, 11. Dezember:

– in Saarburg Beurig um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche St. Marien, Hauptstr.

– in Trier um 17 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Helena, Sankt Helena Str.

– auf der Marienburg bei Zell um 17 Uhr.

Am 17. Dezember wird es zudem weitergegeben um 18 Uhr in der Pfarrkirche Buchholz, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Markus in Wittlich. Und am Dienstag, 20. Dezember um 18 Uhr in Mittelstrimmig, sowie am Donnerstag, 22. Dezember in der Pfarrkirche Kröv um 19 Uhr.

Die Aktion Friedenslicht wurde 1986 vom Österreichischen Rundfunk (ORF) ins Leben gerufen. Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme der Geburtsgrotte Christi in Betlehem. Seit 1994 setzen sich Pfadfinderinnen und Pfadfinder in ganz Deutschland dafür ein, das Licht und die Friedensbotschaft Jesu an möglichst viele Menschen in der Vorweihnachtszeit weiterzugeben. (tr)