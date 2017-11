Alle wollen zu Fitzek und Gysi

PRÜM. Der Vorverkauf zum 13. Eifel-Literatur-Festival 2018 hat am 6. November stark begonnen.

Mehr als 4500 Tickets waren nach vier Tagen bereits verkauft. Spitzenreiter sind Sebastian Fitzek, Gregor Gysi, Charlotte Link, Ranga Yogeshwar, Peter Wohlleben, Elke Heidenreich und Anselm Grün.

Die ersten Veranstaltungen werden in Kürze ausverkauft sein, teilte der Veranstalter am Ende der ersten Vorverkaufswoche mit.

Tickets gibt es online unter diesem Link, in mehr als 700 Vorverkaufsstellen von Ticket Regional in Rheinland-Pfalz, NRW, im Sarland sowie in Belgien und Luxemburg. (tr)



