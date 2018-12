Allen unseren Lesern ein gutes neues Jahr!

TRIER. Wahnsinn, wie schnell die Zeit doch vergeht. Gerade nehmen wir Abschied von einem Jahr, das reich an Ereignissen war. Und wir stehen an der Schwelle eines Jahres, das mit Sicherheit ebenfalls nicht langweilig werden wird. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die Geschehnisse begleiten, darüber berichten und diese auch kommentieren. Das Team des reporters freut sich auf das, was da kommen wird. Einer der ersten Termine im neuen Jahr wird der Überblick über den Arbeitsmarkt sein, mit dem die Agentur für Arbeit den Reigen der Pressekonferenzen einläutet.

Halten Sie uns auch im neuen Jahr die Treue. Und wie immer gilt: Journalistische Anregungen sind uns willkommen. Wenn Sie Themenwünsche oder -vorschläge haben, teilen Sie uns diese mit. Denn der reporter ist kein Selbstzweck für die Redakteure sondern eine Informationsplattform für all die Menschen, die an den Geschehnissen in und um Trier interessiert sind. Deshalb sind wir auch in 2019 immer dann am Start, wenn es wieder etwas zu berichten gibt.

Ihnen allen wünschen wir ein friedvolles und vor allem gesundes neues Jahr. Kommen Sie gut rein! (-flo-)



