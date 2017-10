Als 1600 Weimarer Bürger in 22 Bussen kamen

TRIER. Mit einem Partnerschaftsfest auf dem Petrisberg haben Bürger aus Trier und Weimar die 30-jährige Verbindung der beiden Städte begangen. Das Fest war die Fortführung des Partnertages, der am Morgen mit einem Festakt im Kreishaus seinen Anfang genommen hatte. Gleich drei Oberbürgermeister und mehrere Landräte waren unter den Gästen. Bei der Feierstunde in den Partnerschaftsgärten wurde auch eine von der Weimar Gesellschaft Trier in Auftrag gegebene und von Kunstschmied Matthias Apel gestaltete stählerne Trennwand-Skulptur vorgestellt, die Goethes Gartenhaus in Weimar unter Ginkgo-Bäumen nachempfunden ist.

Von Rolf Lorig

Helmut Schröer, der frühere Oberbürgermeister von Trier, steht in Gedanken versunken vor der Skulptur aus Cortenstahl und bewundert die handwerkliche Arbeit von Matthias Apel anhand eines fein ziselierten Ginkgo-Blattes. Immer, wenn er ein Blatt des Ginkgo-Baumes sieht, gehen die Gedanken auf die Reise zurück. ‟All die Dinge, die sich damals abgespielt haben, sind mir noch sehr genau präsent‟, sagt er leise. Und nach einem Moment: ‟Ich muss dabei oft an Felix Zimmermann (der verstorbene Vorgänger im Amt von Helmut Schröer, d. Red.) denken und an all das, was wir gemeinsam in Weimar erlebt haben.” Damals, das war 1987, als vor dem Hintergrund der komplizierten politischen Situation die beiden Städte Trier und Weimar eine Städte-Partnerschaft ins Leben rufen wollten. ‟Das stand ziemlich auf der Kippe‟, erinnert sich das frühere Stadtoberhaupt. Und an noch ein Detail erinnert sich Helmut Schröer: ‟Das damalige DDR-Regime hat alle Besucher abgehört – auch uns.”

Dankbar für das Miteinander

Die Geschichte zeigt: Alles ist gut ausgegangen. Ob das tatsächlich mit Karl Marx zu tun hatte, was Helmut Schröer nicht ausschließen will, wer weiß das heute noch. Was für Elisabeth Ruschel, die Vorsitzende der Weimar Gesellschaft Trier, und Christine Meißner, der stellvertretenden Vorsitzenden des Partnerschaftsverbandes in Weimar, keine Rolle spielt. Zusammen eröffnen die beiden Frauen die Feierstunde, zeigen sich dankbar für das Miteinander. Für sie steht fest, dass diese Partnerschaft ein Glücksfall für beide Städte war. Der Beweis finde sich darin, dass es auch 30 Jahre nach der Begründung einen lebendigen Austausch gebe, obwohl viele der damaligen Akteure inzwischen schon verstorben seien. Neue Menschen seien an ihre Stelle getreten, würden das Vermächtnis ihrer Vorgänger weiter pflegen.

Bevor die Politik an diesem Nachmittag das Wort erhält, erläutert Elisabeth Ruschel die Beweggründe für den Auftrag der Stahlkonstruktion durch die Gesellschaft. Seit der Landesgartenschau im Jahr 2004 war eine Stahl-Zink-Leinwand-Konstruktion das äußere Merkmal des Weimar Gartens. Schon zweimal musste die Leinwand erneuert werden. Deshalb habe man sich nun für eine dauerhafte Konstruktion aus Cortenstahl entschieden. Das äußere Merkmal dieser Stahlart, die insbesondere in der Kunst gerne eingesetzt wird, ist der Edelrost, der allerdings nur an der Oberfläche bleibt.

Wichtig, sich intensiv auszutauschen

Und dann haben die politischen Erben das Wort. Oberbürgermeister Wolfram Leibe lässt keinen Zweifel daran, dass er zu der Städtepartnerschaft steht. Er lobt das Engagement seines Vor-Vorgängers Helmut Schröer und freut sich darüber, dass Weimar diesem 2007 die Ehrenbürgerschaft verliehen hat. So etwas sei nicht selbstverständlich und spreche für sich, merkt er an. Aber auch seinem Weimarer Amtskollegen Stefan Wolf dankt Leibe für dessen Unterstützung. Sein ganz besonderer Dank aber gilt den Bürgern der Städte Trier und Weimar, die diese Partnerschaft am Leben halten. Dieses Engagement sei ein ermutigendes Beispiel dafür wie wichtig es sei, auch über Stadt- und Landesgrenzen hinweg miteinander zu reden und sich auszutauschen.

Dass es den Weimarer Bürgern gelungen ist, typische Produkte vom soeben zu Ende gegangenen Zwiebelmarkt mit nach Trier zu bringen, freut Oberbürgermeister Stefan Wolf. Das sei alles andere als einfach gewesen, erklärt er den Gästen, denn der Zwiebelmarkt sei am Ende ausverkauft gewesen. Auch er lässt Erinnerungen an die Anfänge der Städtepartnerschaft aufleben, überbringt die Grüße seines Vorgängers Volkhard Germer und berichtet von eigenen Eindrücken bei damaligen Treffen mit Helmut Schröer und dem ehemaligen Baudezernenten Hans Petzold. Sein Fazit: ‟Wir haben eine sehr lebendige Partnerschaft – und das ist alles andere als selbstverständlich.”

Trier war Vorreiter, aber nicht die erste Stadt

Und dann hat Helmut Schröer, einer der damaligen Architekten der Städtepartnerschaft, das Wort. Er erinnert an die ‟großartigen Veranstaltungen, bei denen 1600 Bürger in 22 Bussen aus Weimar‟ auf Einladung Triers in die Moselstadt kamen. ‟Alle wurden damals privat untergebracht, das Engagement der Trierer war unglaublich: wir hätten 5000 beherbergen können, ‟ schwärmt Schröer noch heute.

Auch wenn Trier damals eine Vorreiterrolle beim Bemühen um die Partnerschaft mit der DDR-Stadt Weimar gehabt habe, ‟am Ende waren wir nur die sechste Stadt, der das gelungen ist.” Dem seien eine ganze Reihe weiterer Partnerschaften zwischen Ost und West gefolgt, ‟am Ende der DDR waren es 856.” Nur wenige dieser Partnerschaften hätten überlebt. ‟Die meisten sind nicht gewachsen, oft mussten die Menschen im Osten uns, die Wessis, erdulden.”

Glücklicherweise habe die Partnerschaft mit Weimar aber einen anderen, besseren Verlauf genommen. Trotzdem könne man nicht sagen, dass die Zeit dieser Partnerschaften sich überlebt habe. ‟Einzelschicksale zeigen, dass neue Mauern entstanden sind. Wir brauchen noch viel Zeit, um aufeinander zuzugehen und um von einander lernen zu können‟, sagt der frühere Oberbürgermeister.

Dem stimmt Landrat Günther Schartz zu. Er weiß, dass der Mensch das regionale Denken präferiert: ‟Wir werden vermutlich nie ganz zusammenwachsen‟, fürchtet er. Umso wichtiger sei es, dass man immer ein Ohr für den Anderen habe, um Anteil an seinem Leben nehmen zu können.



