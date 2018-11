TRIER. Am 1. Dezember 1918 besetzten nach dem Ende des Ersten Weltkrieges amerikanische Soldaten Trier und große Teile des heutigen Rheinland-Pfalz. Aus diesem Anlass zeigt die Volkshochschule der Stadt Trier (VHS) die zweisprachige Wanderausstellung “100 Jahre amerikanische Präsenz in Rheinland-Pfalz” im Foyer der Stadtbibliothek Palais Walderdorff. Sie wurde an der Universität Mainz und von der Landesregierung entwickelt. Die Vernissage beginnt am Samstag, 1. Dezember, elf Uhr. Kai-Michael Sprenger, Referent für Landesgeschichte des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums, führt in die Ausstellung ein. (tr)



Drucken