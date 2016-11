Alt-OB Helmut Schröer stellt neues Buch vor

TRIER. Ein neues Buch mit “Trierer Geschichten” präsentiert der frühere Trierer Oberbürgermeister Helmut Schröer am Donnerstag, 10. November, 19 Uhr, im Lesesaal der Stadtbibliothek Weberbach im Gespräch mit Universitätspräsident Professor Michael Jäckel. Vieles, was in den letzten Jahrzehnten für Schlagzeilen sorgte, wird in Erinnerung gerufen. Wie kam Trier zu einem neuen Hallenbad? Welche Entscheidungen führten zur geriatrischen Rehabilitationsklinik der Vereinigten Hospitien? Diese und weitere Fragen beantwortet das im Trierer Paulinus-Verlag erschienene Buch an Beispielen der Stadtgeschichte in den vergangenen Jahrzehnten. (tr)

