Alternative Finanzierungsformen für Gründer

TRIER. Über alternative Finanzierungsformen für Gründungen informiert das Gründungsbüro Trier am Mittwoch, 18. Januar. Experten stellen Gründungsinteressierten, Existenzgründern und jungen Unternehmen die Finanzierungsmodelle Venture Capital, Business Angels und Crowdinvesting vor und geben wertvolle Tipps aus der Praxis. Die Veranstaltung findet von 16 bis 18 Uhr in der Max-Planck-Straße 6 (Glasanbau) auf dem Petrisberg statt.

Referenten sind Brigitte Hermann (Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz), Uli W. Fricke (FunderNation GmbH), Klaus Wächter (THINK Gruppe, BDU) und Ole Seidel (alta4 AG). Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Gründungsinitiative des Wirtschaftsministeriums Rheinland-Pfalz und dem Innovations- und Gründerzentrum Region Trier statt. Staatssekretärin Daniela Schmitt wird die Gäste begrüßen.

Im Anschluss können sich die Teilnehmer in offener Runde mit den Referenten und Gleichgesinnten unterhalten. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bis 15. Januar ist aber erforderlich, per Mail an: info@gruenden-trier.de. Weitere Informationen unter gruenden-trier.de. (tr)