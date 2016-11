Am Anfang war der Stöckelschuh

TRIER. Es war einmal das Feuer, so oder so ähnlich beginnen alle bekannten Geschichten, nur nicht die diesjährige Komödie der SCHMIT-Z Family! Auf ihre selbstironische Art und Weise und mit einer ordentlichen Portion Lokalkolorit klärt die bunte Theatergruppe des SCHMIT-Z auf, warum bestimmte Dinge bereits seit der Steinzeit so sind, wie sie sind und wer überhaupt die Ur-Erfinderin der ‟Trierer Gromberschniedscher“ ist. Das Drehbuch schrieb dieses Mal Philipp Gonder, Regie führt Berthold Hirschfeld.

Und das ist der Anfang der Geschichte: “Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Menschheit gerade erst der Dunkelheit der Höhlen den Rücken zugekehrt hat und die großen Tierherden verschwinden. Überall ist dieser Wandel zu spüren. Überall, außer bei einer kleinen Sippe, die in den dichten Wäldern des Moseltals lebt. Das rückständige Leben des Stamms nimmt jedoch eine entscheidende Wendung als Stammesoberhaupt Borwin seine Söhne auf die Reise zum Erwachsenwerden entsendet und Reisende aus einem fernen Land eintreffen, um eine Weissagung wahr zu machen.”

Neugierig geworden? Die Fortsetzung gibt es im großen Saal der TiuFa am 25., 26.November und am 2. und 3. Dezember jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 14, ermäßigt 9 Euro. Karten sind erhältlich an allen VVK-Stellen von Ticket-Regional und am liebsten im SCHMIT-Z jeden Dienstag und Donnerstag von 15-19 Uhr. Weitere Infos finden sich unter www.schmit-z.de (tr)