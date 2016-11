Am Kandelbach in Olewig gesperrt

TRIER. Die Instandsetzung der Fahrbahn in der Straße Am Kandelbach im Stadtteil Olewig beginnt am Donnerstag, 10. November, mit Fräs- und Nebenarbeiten. An den darauf folgenden Tagen wird eine neue Fahrbahndecke aufgebracht. Hierfür wird die Straße gesperrt. Für Anwohner ist die Zufahrt beschränkt möglich. Eine Durchfahrt für Notfallfahrzeuge ist jederzeit gegeben. Das Tiefbauamt rechnet bei guter Witterung mit einer Bauzeit von zwei bis drei Arbeitstagen. (tr)

