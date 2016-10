Am Wochenende das Jugendtaxi nehmen

TRIER. Seit 2010 beteiligt sich die Stadt Trier am Angebot des Jugendtaxis, das der Kreis Trier-Saarburg drei Jahre zuvor ins Leben gerufen hatte. Anlässlich der kommenden dunklen Wintermonate erinnerte Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) im Rahmen eines Pressegespräches an dieses Angebot.

‟Man muss die Jugendlichen selbst ansprechen‟, weiß die Sozialdezernentin, die das Jugendtaxi als eine präventive Maßnahme ansieht. Doch was bedeutet der Begriff und handelt es sich dabei um ein kostenloses Angebot? Birk verneint. ‟Wir wollen mit dem Jugendtaxi verhindern, dass junge Menschen sich ohne Not in Gefahr begeben‟, sagt sie. Will heißen, dass man mit diesem Maßnahme verhindern will, dass es zu Autofahrten unter Alkoholeinfluss kommt. Aber noch etwas ist der Dezernentin wichtig: ‟Es ist auch gerade für junge Frauen beruhigend, wenn man von einem Taxi unbeschadet nach Hause gebracht wird.” Und noch einen weiteren Aspekt spricht die Bürgermeisterin an: ‟Wir wollen damit auch die Eltern ein Stück entlasten.”

Kostenlos ist dieses Angebot nicht. ‟Die Stadt zahlt pro Fahrt und Kopf zwei Euro pro Fahrt‟, rechnet Birk vor. Was sich zunächst nach nicht viel anhört, kann sich sehr wohl lohnen. ‟Wenn sich mehrere Jugendliche zusammentun und ein Großraumtaxi bestellen, dann wird eine Fahrt vom Stadtzentrum aus beispielsweise nach Ehrang so gut wie nichts kosten‟, sagt Karl-Heinz Schorr. Er ist geschäftsführender Vorstand der Taxi-Zentrale (0651/12 0 12), die zusammen mit dem Taxi-Unternehmen Gauer-Dahm (0651/48 0 48) das Angebot des Jugendtaxis unterstützt. Für die Fahrer der beiden Unternehmen ist mit dem Angebot auch ein wenig Bürokratie verbunden. Schließlich müssen mit jeder Fahrt die persönlichen Daten der Mitfahrer auf einem ganz bestimmten Formular aufgenommen werden. Zum einen ist dieses Papier eine Abrechnungsgrundlage gegenüber der Stadt, zum anderen können die Fahrer kontrollieren, ob die Fahrgäste überhaupt nutzungsberechtigt sind. Denn das Angebot ist altersmäßig beschränkt und gilt nur für 16- bis 21-Jährige.

Für die Bezahlung des Zuschusses hat die Stadt Trier 1000 Euro jährlich im Haushalt stehen. Ein Betrag, mit dem man bislang hingekommen sei, sagt die Bürgermeisterin. Und nennt als Beleg zwei Zahlen: Im Jahr 2013 seien es gut 150 Fahrten gewesen, in diesem Jahr bewege man sich auf den Tag genau bei 341 Fahrten. Die relativ geringe Zahl erkläre sich dadurch, dass das Angebot nur an den Wochenenden und an den Tagen vor den Feiertagen gelte.

‟Immer von 22 bis 06 Uhr‟, sagt Christine Schmitz, die als Jugendschutzbeauftragte der Stadt dieses Angebot verantwortet. Doch wie erfahren die Jugendlichen davon? Schmitz lächelt und erinnert daran, dass es sich dabei um keine neue Sache handelt und oft schon unter Geschwistern weitergegeben wird. Dennoch weiß sie auch, dass ständig neue Gruppen erschlossen werden müssen. Dafür nutzt sie dann Plakate mit QR-Codes, setzt Flyer ein und verteilt kleine Visitenkarten, die auch die Fahrer in ihren Autos neben den erforderlichen Formularen mitführen. Und sie verweist auf das städtische Angebot im Internet, wo neben allen Infos zum Thema auch die Formulare runtergeladen werden können: ‟Die kann man dann schon mal zuhause am Rechner in aller Ruhe ausfüllen.”

Also alles bestens? Schmitz wiegt nachdenklich den Kopf. An den Hochschulen hat sich das Angebot noch nicht so richtig rundgesprochen. Da will sie zusammen mit dem jeweiligen AStA noch eine intensivere Aufklärungsarbeit betreiben. (rl)