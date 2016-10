AMG informiert Eltern und Schüler

TRIER. Am Donnerstag, 3. November, 19 Uhr, findet ein Informationsabend zu den neuen 5. und 11. Klassen statt. Dazu lädt die Schulleitung des Angela-Merici-Gymnasiums (AMG) interessierte Eltern von neuen Fünft-Klässlerinnen sowie Schülerinnen, die neu in die Oberstufe des AMG (11. Klassenstufe) eintreten möchten, und deren Eltern ein. In der Aula des AMG wird es zuerst eine Begrüßung durch die Schulleitung und eine Kurzinformation über die Schule geben, anschließend werden in getrennten Gruppen Fragen für die Aufnahme in die 5. und in die 11. Klassenstufe besprochen. Danach besteht die Möglichkeit zu einem geführten Rundgang durch die Schule.

Am Freitag, 18. November, 15 Uhr, findet für interessierte Familien der Schnuppernachmittag für die zukünftigen Fünft-Klässlerinnen statt. Während die Schülerinnen durch eine Rallye das Haus und zahlreiche Fachbereiche erkunden, werden ihre Eltern durch den Schulleiter, zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer sowie durch Schüler- und Elternvertreter über Konzept und Alltag einer christlichen Mädchenschule informiert. In der Aula und in zahlreichen Räumen gibt es weitere Infos sowie viel Gelegenheit zum persönlichen Gespräch. Dauer der Veranstaltung: etwa zwei Stunden.

Weitere Informationen auf der Internetseite amg-trier.de unter “Anmeldung”. E-Mail: verwaltung@amg-trier.de, Telefon: 0651-14598-0. (tr)