TRIER. Seit vergangener Woche gilt wegen der Sperrung der Loebstraße eine Umleitung über die Dasbachstraße. Um den Verkehrsfluss zu verbessern und die Ausfahrt aus der Dasbach- in die Metternichstraße zu erleichtern, wird an dieser Kreuzung von Donnerstag an eine Ampelanlage installiert, die jeweils von sechs bis 20 Uhr in Betrieb ist. (tr)

