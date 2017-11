Anfrage zum Exhaus-Umbau

TRIER. Zu Beginn seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 23. November, 17 Uhr, Großer Rathaussaal, befasst sich der Jugendhilfeausschuss mit einer CDU-Anfrage zur anstehenden Modernisierung des Jugendzentrums Exhaus. Außerdem geht es um eine Zwischenbilanz nach 100 Tagen regionales Schwerpunktjugendamt für junge unbegleitete Flüchtlinge, um die Weiterführung des Projektes “HaLT – Hart am Limit” sowie einen Bericht zu Schwerpunkten der psychosozialen, psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung in Trier. (tr)



Drucken