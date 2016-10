Angebote der Musikschule für Kurzentschlossene

TRIER. Derzeit gibt es in der städtischen Karl-Berg-Musikschule noch freie Plätze in der Kindertanzgruppe Cantarella (für Kinder von fünf bis zehn Jahre), der Singschule in Zusammenarbeit mit den Trierer Sängerknaben (für Fünf- bis Zwölfjährige) sowie bei den Klavierkids für Teilnehmer von vier bis sechs Jahren. Außerdem sind Anmeldungen möglich in der Jazz- und Rock-Abteilung mit 20 verschiedenen Bands sowie in der Musical School. Dort beginnt im November mit dem Musical-Popchor für Teilnehmer zwischen 13 und 28 Jahren ein neues Angebot. Mit einer Zehnerkarte ist eine flexible Belegung in verschiedenen Fächern nach Absprache mit den Dozenten möglich.

Mit einem Geschenkgutschein können Interessenten unverbindlich den Unterricht kennenlernen. Weitere Informationen im Bildungs- und Medienzentrum (Palais Walderdorff), Telefon: 0651/718-1442, sowie im Internet unter musikschule-trier.de. (tr)