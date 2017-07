Anmeldefrist für Fernstudium Informatik verlängert

TRIER. Wer zum Wintersemester 2017/18 das berufsbegleitende Fernstudium Informatik aufnehmen möchte, kann sich jetzt noch bis zum 31. Juli bewerben: Die Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) hat die Anmeldefrist verlängert und nimmt Online-Bewerbungen noch für viele weiterbildende Fernstudiengänge an – so auch für den Fernstudiengang Informatik mit dem akademischen Abschluss Master of Computer Science M.C.SC.), den die Hochschule Trier in Kooperation mit der ZFH durchführt.

Informatiker sind gefragt – es gibt kaum einen Lebensbereich, der ohne IT-System auskommt. Wer hier gut ausgebildet ist, hat beste Berufschancen. Das Fernstudium Informatik an der Hochschule Trier richtet sich an Berufstätige ohne Erststudium in der Informatik – also an Quereinsteiger in den DV-Bereich. Angesprochen sind Weiterbildungsinteressierte, die in ihrer tagtäglichen Berufspraxis mit Informatikthemen in Berührung kommen und diese Kenntnisse auf akademischem Niveau fundieren bzw. ausbauen möchten. Der große Vorteil daran ist, dass sie ihre Berufstätigkeit nicht aufgeben müssen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass sie sich nicht gleich für ein komplettes Masterstudium entscheiden müssen. Die Studierenden starten mit einem Bereich, der sie besonders interessiert und entscheiden nach jedem Semester neu, ob sie das Studium fortsetzen möchten oder nicht. Für jedes mit Erfolg absolvierte Modul erhalten sie ein Hochschulzertifikat, das sie gleich für Bewerbungen nutzen können.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.fernstudium.hochschule-trier.de und www.zfh.de/master/informatik (tr)



