TRIER. Für die 56. Runde des Nachwuchswettbewerbs “Jugend musiziert” endet die Anmeldefrist am Sonntag, 25. November. 2019 gibt es folgende Solo-Kategorien: Streichinstrumente, Akkordeon, Percussion, Mallets und Pop-Gesang. Wie die städtische Musikschulchefin Pia Langer als Regional-leiterin mitteilt, gibt es außerdem Wettbewerbe in den Ensemblekategorien Klavier-Duo, Blas-instrument, Klavier-Kammermusik, Vokal-, Zupf- und Harfen-Ensemble, Alte Musik sowie “Besondere Instrumente”.

Gefordert wird bei “Jugend musiziert” ein Vorspielprogramm mit Musik aus verschiedenen Epochen. Je nach Alter und Wettbewerbskategorie dauert das Konzert vor der Jury zwischen sechs und 30 Minuten.

Der Regionalwettbewerb 2019 findet am 26./27. Januar in der städtischen Karl-Berg-Musikschule statt. Danach folgen für die erfolgreichsten Teilnehmer die Wettbewerbe auf der Landesebene im März in Mainz sowie für ganz Deutschland vom 6. bis 14. Juni in Halle.

Veranstalter sind unter anderem der Deutsche Musikrat sowie zahlreiche öffentliche Musikschulen. Die Sparkassen als größter Einzelförderer aus der Wirtschaft engagieren sich ebenfalls seit vielen Jahren für “Jugend musiziert”. Informationen zu den Teilnahmebedingungen im Büro der Musikschule, Telefon: 0651/718-1440, oder im Internet auf jugend-musiziert.org. (tr)



Drucken