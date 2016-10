Anmeldefrist für “Jugend musiziert”-Wettbewerb

TRIER. Für den nächsten “Jugend musiziert”-Regionalwettbewerb am Wochenende 28./29. Januar 2017 in der städtischen Karl-Berg- Musikschule können sich Interessenten aus Trier sowie aus den Landkreisen Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm und Vulkaneifel noch bis Dienstag, 15. November, im Internet unter jumu-rheinland-pfalz.de anmelden.

2017 gibt es Solo-Wettbewerbe für Klavier, Harfe, Gesang, Drumset sowie Gitarre. Ensemblewertungen sind in folgenden Kategorien geplant: Streicher, Bläser, Akkordeon-Kammermusik sowie Neue Musik. Weitere Informationen bei Pia Langer, Leiterin des “Jugend musiziert”-Regionalwettbewerbs, Telefon: 0651/718-1440, E-Mail: musikschule@trier.de . In der Musikschule stehen außerdem nach den Ferien noch freie Plätze in der Klassikabteilung zur Verfügung. Dabei geht es um Gesangsunterricht sowie die Instrumente Gitarre, Fagott, Saxophon, Akkordeon und Klavier. Sie können jeweils gegen eine geringe Gebühr ausgeliehen werden. (tr)