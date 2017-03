Anti-Atom-Netz ruft zur Kundgebung in Strasbourg auf

TRIER. Das Anti-Atom-Netz Trier ruft gemeinsam mit dem Internationalen Aktionsbündnis gegen Cattenom (IAC) und knapp zwanzig weiteren Organisationen aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, der Schweiz, Österreich und Frankreich zur internationalen Anti-Atom-Großdemo am kommenden Samstag, 11. März, in Straßburg (Frankreich) auf. Die international getragene Kundgebung anlässlich des Fukushima-Gedenktags startet um 14 Uhr auf dem Place Adrien Zeller in Strasbourg vor der Maison de la Région Grand-Est (Landtag) und führt durch die Innenstadt bis zum Place Kléber. Die Veranstalter rufen dazu auf, sich an der Demonstration unter dem Motto “Gemeinsam mit unseren Kindern sagen wir Nein zur Atomkraft/Nucléaire, avec nos enfants, nous disons non” zu beteiligen. Es fahren Busse nach Straßburg und zurück ab Saarbrücken sowie ab Luxemburg Stadt. (tr)



