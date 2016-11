Antrittsbesuch der Tollität im Rathaus

TRIER. Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval hat offensichtlich die perfekte närrische Hoheit für die Session 2017 ausgewählt. Die künftige Tollität Tanja Wilke-Oberbillig vom Verein der Prinzenzunft 1987 verbreitetete schon bei ihrem Antrittsbesuch im Rathaus beste Stimmung.

Regieren wird sie unter dem Namen Tanja I. vom Eiscafé Calchera. Eine direkte Verbindung zur Eisdynastie gibt es nicht, vielmehr hat das Trierer Unternehmen anlässlich seines 30. Firmenjubiläums die Schirmherrschaft über die Regentschaft von Tanja übernommen.

Leibe überreichte ihr einen Blumenstrauß und eine original Petermännchen-Münze. Er freue sich schon darauf, die Verantwortung in ihre Hände zu legen, dann könne sie sich ums Theater, die Finanzen und die anderen Dinge kümmern, sagte der OB lachend. Die Inthronisierung der 40-jährigen Steuerfachfrau findet am 7. Januar in der Europahalle statt. (tr)