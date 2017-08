Anwärter für Goldenen Meisterbrief gesucht

TRIER. Handwerksmeister, die 1967 ihre Meisterprüfung im Einzugsgebiet der Handwerkskammer Trier abgelegt haben, können den Goldenen Meisterbrief erhalten. Die Verleihung findet in Zusammenarbeit mit den beiden Kreishandwerkerschaften in der Region am 17. Oktober in Trier sowie am 11. November in Daun statt.

Alle Anwärter auf den Goldenen Meisterbrief sind aufgerufen, sich anzumelden. Kontakt: Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg: Birgit Steinmetz, Tel. 0651/1462040, E-Mail: b.steinmetz@das-handwerk.de; Handwerkskammer Trier: Gerhard Hilsamer, Tel. 0651/207-361, E-Mail: ehrungen@hwk-trier.de; Kreishandwerkerschaft MEHR: Michael Wielvers, Tel. 06551/9602-13, E-Mail: mwielvers@das-handwerk.de (tr)



