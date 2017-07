Anzahl der Wohungseinbrüche rückläufig

REGION. Den dritten Monat in Folge nehmen die Wohnungseinbrüche im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Trier nach Angaben der Behörde im Vergleich zum Vorjahresmonat ab. Dennoch mahnt die Polizei zu Vorsicht und Wachsamkeit.

Im Juni 2017 wurden die Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des PP Trier zu insgesamt 36 Tatorten gerufen. Glück im Unglück hatten 21 Geschädigte, bei denen die Einbrecher im Versuch steckenblieben und unverrichteter Dinge davonzogen.

Die Tatsache, dass weit mehr als die Hälfte der Taten erfolglos bleiben, könne die Bevölkerung in ihrem Sicherheitsgefühl stärken und bestätige die polizeilichen Ermittler in der Hoffnung, dass ihre Bekämpfungsstrategie langfristig erfolgreich ist, so die Trierer Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Im Juni des Vorjahres lag die Zahl der Einbrüche noch bei 43 Taten, von denen schon damals 30 im Versuchsstadium endeten.

Die Polizei rät Hausbesitzern und Mietern im Zusammenhang mit Einbruchschutz weiterhin, auf technische Maßnahmen zur Einbruchsverhütung zu setzen. Darüber hinaus bieten persönliche Verhaltensweisen, etwa im Zusammenhang mit der Nutzung von sozialen Medien, und nachbarschaftliche Hilfe große Chancen, Einbrüche zu verhindern. (tr)



