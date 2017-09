Aral-Tankstelle – Alternative SWT-Gelände?

TRIER. Die nächste Eskalationsstufe in der schier unendlichen Debatte um die Aral-Tankstelle in der Ostallee ist erreicht: Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) hat am Mittwochabend in seinem Ausschuss für einen alternativen Standort geworben. Demnach soll die sogenannte “Blaue Lagune” auf das nahegelegene Stadtwerke-Gelände in unmittelbarer Nähe zum Alleencenter umziehen. Nach Angaben Ludwigs wurden dazu bereits Gespräche mit der BP-Deutschland geführt. Auf der jüngsten Pressekonferenz des Stadtvorstandes am vergangenen Montag hatte der Christdemokrat sich trotz mehrmaliger Nachfragen hingegen noch in Schweigen gehüllt. CDU, UBT und FDP signalisierten Zustimmung. SPD und Grünen befürworten weiter den Bürgerentscheid.

“Dieser Vorschlag hört sich ganz vernünftig an”, sagte Thomas Albrecht, Wortführer der Pro-Tankstellen-Mehrheit in der CDU-Fraktion. Gleiche Töne kamen von Christiane Probst (UBT) und Tobias Schneider (FDP). Ludwig (“Viele Trierer haben ein berechtigtes Interesse daran, auch nach 22 Uhr noch eine Tiefkühlpizza kaufen zu können!”) forderte den Stadtrat auf, sich für die Verlegung der Tankstelle einzusetzen. Dann könne auch dem Wunsch des Konzerns entsprochen werden, den Verkaufsraum auf 85 Quadratmeter zu vergrößern. Am aktuellen Standort ist das wegen fehlender Bauleitplanung nicht möglich.

Der Kommentar − Feigheit vor dem Bürger

Rainer Lehnart von der SPD (“Wir haben keine Angst vor dem Bürgerentscheid!”), Dominik Heinrich und Thorsten Kretzer (beide Grüne) sprachen sich für den beantragten Bürgerentscheid aus. “Nur so können wir sehen”, sagte Heinrich, “ob die 4.500 Unterzeichner des Bürgerbegehrens tatsächlich die Mehrheitsmeinung repräsentieren.” Sollte der Bürgerentscheid zugunsten der Tankstelle ausfallen, könnte die Verwaltung entsprechende Verhandlungen mit dem Konzern aufnehmen, sagte der Ortsvorsteher von Trier-Gartenfeld/Mitte.

Der Initiatoren des beantragten Bürgerentscheids fällt nun eine Schlüsselrolle zu. Denn deren Antrag sieht die Verlängerung des Pachtvertrages am jetzigen Standort vor. Sollten sie mit dem alternativen Standort einverstanden sein, könnte Ludwig mit ihnen verhandeln, damit der Antrag auf den Bürgerentscheid zurückgezogen wird.

Alle rechtlichen Fragen zum möglichen Standortwechsel und zur zeitlichen Dimension blieben am Mittwochabend im Ludwig-Ausschuss komplett unbeantwortet. “Die müssen dann Gegenstand der Verhandlungen mit der BP sein”, sagte der Christdemokrat. Laut Ludwig favorisiert der Konzern hingegen den Weiterbetrieb der Tankstelle am aktuellen Standort. “Aber dort gehört keine Tankstelle hin”, betonte der Dezernent.

Die Debatte zur Zukunft der Aral-Tankstelle, die Trier nun seit annähernd 17 Jahren beschäftigt, wird heute Abend in der Sitzung des Steuerungsausschusses (17 Uhr) fortgesetzt. Am 28. September wird dann auch der Stadtrat zum Thema diskutieren und voraussichtlich auch entscheiden. Die Abstimmung am Mittwochabend im Bauausschuss wurde hingegen ausgesetzt. (et)



