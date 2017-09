TRIER. In seiner Sitzung am Mittwoch, 20. September, 17 Uhr, Großer Rathaussaal, befasst sich der Bauausschuss zweimal mit der Aral-Tankstelle in der Ostallee: im Zusammenhang mit dem Bürgerbegehren sowie einer Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Außerdem wird ein erster Überblick zu den Stellungnahmen bei der zweiten öffentlichen Auslegung des neuen Flächen-nutzungsplans präsentiert. (tr)



