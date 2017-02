‟Arbeitsmarkt kann auf Behinderte nicht verzichten‟

TRIER. Wie ist die Situation von Menschen mit Behinderungen auf dem regulären Arbeitsmarkt? Im IHK-Tagungszentrum warf SPD-Generalsekretärin Katarina Barley diese Frage im Rahmen der Trierer Wirtschaftsgespräche auf. Ausrichter dieser vom früheren SPD-Staatsekretär Karl Haehser in den 80er Jahren ins Leben gerufenen Gespräche ist die Friedrich- Ebert-Stiftung.

Von Rolf Lorig

Als Gesprächspartner hat sich Katarina Barley interessante Gäste eingeladen: Verena Bentele, Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen; den gelernten Erzieher und Sprecher für Menschen mit Behinderungen der SPD-Landtagsfraktion, MdL Lothar Rommelfanger (SPD); die Juristin Annetraut Grote vom Paul-Ehrlich-Institut in Langen und Helga-Martina Trampert, die Leiterin des Rehabilitationsmanagements vom Schönfelderhof in Schweich. Ein Thema, das eine große Anzahl von Interessenten mobilisieren kann, wie die gut besuchte Veranstaltung unter Beweis stellt.

Menschen mit Behinderungen haben es selbst bei bester Qualifikation in der Regel nicht leicht, einen qualifizierten Arbeitsplatz zu finden. Für Katarina Barley ein Unding, weiß die gelernte Juristin doch, dass Arbeit mehr ist als bloßer Broterwerb: ‟Dahinter stehen Stellenwert, Würde, Sinnstiftung, Tagesstruktur.” Begriffe, die für Menschen ohne Behinderung als Selbstverständlichkeit im Raum stehen. Bei Begegnungen mit Unternehmern hat die Bundestagsabgeordnete in den Gesprächen immer wieder festgestellt, dass es bei diesem Thema Berührungsängste aber auch viel Unkenntnis gibt. “Bei den Ängsten herrscht die falsche Meinung vor, dass man einmal eingestellte Menschen mit Beeinträchtigungen nach sechs Monaten nicht mehr kündigen kann.” Und die Unkenntnis beziehe sich häufig auf eine falsche Einschätzung der Person: ‟Menschen mit Einschränkungen haben oft große Stärken, die ein Unternehmen sehr gut für sich nutzen kann.”

Langfristige Hilfen von bis zu 70 Prozent der Lohnkosten

Bestätigt wird sie in ihrer Einschätzung von der früheren Leistungssportlerin Verena Bentele. Die zwölffache Goldmedaillen-Gewinnerin ist von Geburt an blind, wurde 2014 auf Vorschlag von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles zur Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen ernannt. In ihrem Impulsreferat hegt Bentele große Sympathien für das Bundesland Rheinland-Pfalz. Grund: 2006 wurde hier modellhaft das Budget für Arbeit eingeführt. Das gewährt Arbeitgebern, die Menschen mit Behinderung aus einer Werkstatt für behinderte Menschen einstellen, langfristige Hilfen von bis zu 70 Prozent der Lohnkosten. ‟Eine enorme Hilfe für diese Menschen auf dem Arbeitsmarkt, weil sie so wieder in sozialversicherungspflichtige Jobs kommen können.” Leider aber gebe es viele Betriebe, die um diese Möglichkeit noch nicht wüssten. Hier fordert die gelernte Literaturwissenschaftlerin eine Informationsinitiative und hat mit den Industrie- und Handelskammern sowie den Handwerkskammern auch schon starke potenzielle Verbündete im Visier. Betriebe, die sich durch die Ausgleichsabgabebetreuung aus der Verantwortung stehlen wollen, sieht Bentele auf dem falschen Weg. Und wirft dabei auch gleich noch die Frage auf, ob die heutigen Anforderungsprofile überhaupt noch realistisch sind: ‟Jung, belastbar, hoch motiviert und bestens ausgebildet, die zudem nur wenig kosten dürfen.”

Für Verena Bentele hat ein Punkt eine ganz besonders zentrale Bedeutung: ‟Wie können wir die Arbeit so organisieren, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine Fähigkeiten unter Beweis stellen zu können?” Ein Schritt in diese Richtung könnten barrierefreie Arbeitsplätze sein. Mit Blick auf behinderte Jugendliche fordert die Beauftragte für diese Klientel mehr Ausbildungsplätze, die ihnen später durch den Beruf die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben geben. Und noch einmal kommt sie auf die Barrierefreiheit zurück, lobt die Digitalisierung, die sowohl bei der Information wie auch im beruflichen Leben Teilhabe ermögliche. Aber immer noch gebe es Unternehmen, für die behinderte Menschen offenbar keine Zielgruppe seien: ‟Ein Touchpad auf einem Kaffeeautomaten macht für blinde Menschen wie mich keinen Sinn. Nützlich wäre hier eine Sprachbedienung.” Und auch die Politik bekommt einen Seitenhieb mit auf den Weg: ‟Barriereabbau, das wären zum Beispiel auch Wahlprogramme in einfacher und klar verständlicher Sprache.” Katarina Barley hat verstanden, verspricht sich an die Umsetzung zu machen.

Nicht immer sei der erste Arbeitsmarkt das Ideal für Menschen mit Behinderungen, gibt Helga-Martina Trampert zu bedenken und verweist auf Arbeitnehmer, die geschützte Arbeitsbedingungen benötigen. Diese Bedingungen finden sich ihrer Auffassung nach am besten in Werkstätten für psychisch beeinträchtigte Menschen.

‟Damals hat man die behinderten Menschen einfach mitgenommen.”

Lothar Rommelfanger hat ebenfalls Erfahrungen auf diesem Gebiet, arbeitete über 20 Jahre im Bereich der Behindertenpädagogik. Er weiß, dass das Thema noch nicht so weit in die Köpfe der Menschen eingedrungen ist, wie man sich das wünschen würde. Und erinnert sich an seine Jugend auf dem Dorf: ‟Damals hat man die behinderten Menschen einfach mitgenommen.” Leider sei diese Handlungsweise im Laufe der Zeit verlorengegangen. Deshalb sei es wichtig, schon im Kindergarten mit der Inklusion zu beginnen: ‟Da beginnt der Prozess, das Bewusstsein in die Köpfe der Menschen zu bringen.”

Annetraut Grote vom Paul-Ehrlich-Institut in Langen ist selbst auf einen Rollstuhl angewiesen. Sie hat das Glück für einen Arbeitgeber tätig sein zu können, der schon lange um das Potenzial bei behinderten Menschen weiß. ‟Der Arbeitsmarkt kann auf Menschen mit Behinderungen nicht verzichten‟, ist sie überzeugt und belegt diese These am Beispiel ihres Instituts. Schon vor 20 Jahren habe man dort erkannt, dass Behinderte oft eine sehr hochwertige Ausbildung besitzen. Also stellte man 1996 Tandems ein – ‟Wissenschaftler mit der gleichen Qualifikation, einer mit und einer ohne Behinderung.” Für das Unternehmen sei die Rechnung aufgegangen, heute habe es bei 800 Mitarbeitern eine Schwerbehindertenquote von 16 Prozent. Was sie besonders freut: ‟Bei uns steht die Arbeit und der Mensch im Mittelpunkt – die Behinderung tritt völlig in den Hintergrund.”

So sollte es auch sein, pflichtete ihr Nancy Poser aus dem Publikum zu. Die Richterin am Amtsgericht Trier ist ebenfalls auf einen Rollstuhl angewiesen, war lange Jahre Vorsitzende des Behindertenbeirates der Stadt Trier und damit die Vorgängerin von Gerd Dahm. Niemand solle oder dürfe sich über seine Existenz als Behinderter definieren, fordert sie und ruft die betroffenen Menschen auf, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen: ‟Da gehört oft einfach nur eine Portion Mut dazu.”

Diesen Mut fasst sich im Laufe des Gespräches auch Sabine Plate-Betz. Sie ist Geschäftsführerin der Vereinigung Trierer Unternehmen und geht in ihrer Wortmeldung der Frage nach, weshalb möglicherweise Unternehmer Schwerbehinderte nur zögerlich einstellen. Einen der Gründe sieht sie darin, dass vor einer Kündigung der Integrationsbeirat gehört werden muss, was eventuell eine langwierige Angelegenheit werden könne. Ein weiterer Grund könne sein, dass Behinderte keine Überstunden leisten müssen und einen Anspruch auf mehr Urlaub haben. Gerade für kleinere Betriebe könne das problematisch sein, schließlich müsse der Unternehmer möglichst viel Umsatz machen, um Gewinne erzielen zu können. Wenn die Mitarbeiter das nicht leisten könnten, sei der Betrieb nicht wettbewerbsfähig. Deshalb sei eine Gleichbehandlung aller Mitarbeiter unabdingbar.

Für den Kontrapunkt bedankt sich Annetraut Grote, schließlich wolle man an diesem Abend keine Heile-Welt-Veranstaltung. Sie gibt aber zu bedenken, dass die zusätzlichen Rechte für Behinderte nicht ohne Grund installiert wurden und stellt die Frage, ob unsere Gesellschaft schon so weit sei, dass man ohne diese zusätzlichen Rechte leben könne.

Und dann meldet sich Gerd Dahm zu Wort. Ihn wurmt, dass in der Gesellschaft immer wieder die Beispiele in den Raum gestellt werden, die nicht funktionieren. Dabei gebe es aber wesentlich mehr über das zu berichten, das auch funktioniere. Er ist sich sicher: ‟Allen Unternehmen, die sich nicht für die Einstellung von Behinderten entschließen können, geht etwas verloren. Denn Mitarbeiter, die die Welt aus einer anderen Perspektive sehen, können für Arbeitgeber sehr vorteilhaft sein.”

