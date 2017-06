Arbeitsprogramm des Stadtrates am 28. Juni

TRIER. Der Stadtrat tritt am Mittwoch, 28.06.2017, 17:00 Uhr, Großer Rathaussaal, Rathaus, Verw.-Geb. I, Am Augustinerhof, zu seiner nächsten Sitzung zusammen.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

Mitteilungen des Oberbürgermeisters

Einwohnerfragestunde

Schriftliche Anfragen

3.1. Anfrage der SPD-Fraktion: “Familie und Beruf stärken – Sachstand KiTa Öffnungszeiten”

3.2. Anfrage der SPD-Fraktion: “Möglichkeiten sexistische Werbung einzudämmen”

3.3. Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: “Einführung der elektronischen Gesundheitskarte”

3.4. Anfrage AfD-Fraktion: “Himmelsleiter”

3.5. Anfrage der AfD-Fraktion: “Orchester der Stadt Trier”

Anträge der Fraktionen

4.1. Antrag der CDU-Fraktion: “Reaktivierung der Himmelsleiter in Trier-West”

4.2. Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion, SPD-Fraktion und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: “Erstellung von Konzepten zur Administration von

EDV-Netzwerken in Schulen”

4.3. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: “Qualifizierungsprozess und Sicherung der Mittagsverpflegung an Schulen”

4.4. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: “Schutz von Wildtieren sicherstellen”

4.5. Antrag der FDP-Fraktion: “Umstellung der Software in der Verwaltung auf Open-Source-Produkte”

Ausschreibung der Stelle der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters; Festsetzung der Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung

Nachwahl von Ausschussmitgliedern

Stärkung der Ortsvorsteher/innen und der Ortsbeiräte der Stadt Trier

– Neufassung der Hauptsatzung der Stadt Trier –

Verfahren, Beratungsfolge und Grundsätze bei Straßenbenennungen

Einrichtung einer Haushaltsstrukturkommission (HSK) – Grundsatzbeschluss

Übertragung von Aufwandsermächtigungen des Ergebnishaushaltes 2016 sowie von Auszahlungsermächtigungen des Finanzhaushaltes 2016 in das Haushaltsjahr 2017

Volkshochschule Trier – Temporäre Verstärkung des Fachbereiches Integration/Deutsch als Fremdsprache

Soziale Betreuung Asylbegehrender und Flüchtlinge im Stadtgebiet

Soziale Stadt Trier West – Herrichtung Block 2 der Jägerkaserne als Ausweichquartier für die Spiel- und Lernstuben Bauspielplatz und Walburga-Marx-Haus

– Baubeschluss

– Außerplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß § 100 Gemeindeordnung (GemO) im Finanzhaushalt 2017

Abriss der leerstehenden Wohngebäude in der Riverisstraße 52/54 und 68-72

Wiedereinführung einer Fehlbelegungsabgabe – Prüfauftrag des Stadtrates vom 06.04.2017

Neubau und Erweiterung der Kindertagesstätte St. Anna

Änderungsbeschluss zu DS 253/2016 – 2. Kostenfortschreibung

Überplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 100 Gemeindeordnung (GemO) im Finanzhaushalt 2017

Einrichtung eines Schwerpunktjugendamtes zur Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA)

Zuschuss zu Sanierungsarbeiten in der Kindertagesstätte St. Valerius, Clara-Viebig-Straße

Zuschuss zur Angebotserweiterung und Generalsanierung der Kindertagesstätte Herz Jesu

Außerplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung gem. § 102 Gemeindeordnung (GemO) im Finanzhaushalt 2017

Erweiterung der Kindertagesstätte St. Maternus

Aufhebung des Beschlusses zur Drucksache 344/2014

Erweiterung der Kita St. Peter um einen weiteren Standort zur Aufnahme von zwei geöffnete Gruppen

Bedarfs- und Baubeschluss

Außerplanmäßige Mittelbereitstellung im Finanzhaushalt 2017 gem. § 100 Gemeindeordnung (GemO)

Xiamen-Garten-Trier

Errichtung eines Partnerschaftsgartens Xiamens auf dem Gelände Petrispark

Städtebauliche Erneuerung/Städtebauförderung; Interessenbekundung der Stadt Trier zum Sonderprogramm “Investitionspakt Soziale Integration im Quartier” mit dem Projekt “Sanierung Freibad Trier-Nord”

Flächennutzungsplan Trier 2030 – Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung

Bebauungsplan BE 8Ä “Schwarzer Weg – Velterstraße” 3. Änderung – Beschluss einer Veränderungssperre

Bebauungsplan BB 1N-1 “Biewerer Straße Nord” – Satzungsbeschluss

Bebauungsplan BN 70 1. Änderung “Castelforte” – Beschluss über die öffentliche Auslegung

62. Änderung des Flächennutzungsplans und Bebauungsplan BW 81 “Erweiterung Mayr-Melnhof” – Aufstellungsbeschluss

Gestaltungssatzung “Ehranger Straße zwischen der Wallenbachstraße im Norden und dem Meisenweg im Süden”

Bebauungsplan BM 133 “Kaiserstraße, St.-Barbara-Ufer, Karl-Marx-Straße, Wallstraße” – Aufstellungsbeschluss

Bebauungsplan BM 134 “Walramsneustraße, Dietrichstraße” – Aufstellungsbeschluss

Städtebaulicher- und Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan BO 13Ä 1. Änderung “zwischen Gartenfeldstraße, Ostallee, Schützenstraße”

Bebauungsplan BOL 27 “Ortseingang Olewig” – Aufstellungsbeschluss und Veränderungssperre

Flächenstandards für den Bau von Kindertagesstätten in der Stadt Trier

Baugebiet BE 28 Unter Knieberg

Baubeschluss wegen Straßenneubau

überplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung gem. § 102 Gemeindeordnung (GemO) im Finanzhaushalt 2017

Renaturierung des Tiergartenbaches in Trier-Olewig, 1. Bauabschnitt – Umsetzung der WRRL am Wasserkörper Aubach – Baubeschluss

Umgestaltung des Einmündungsbereich Jüdemerstraße in die Brückenstraße

Baubeschluss und Außerplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung gem. § 102 Gemeindeordnung (GemO) im Finanzhaushalt 2017

Baubeschluss – Ausbau Busführung Westtrasse Nik.-Koch-Platz, Justizstr. u. Kreuzungsbereich Böhmerstr.

2. BA Busführung Westtrasse Nik.-Koch-Platz und Kreuzungsbereich Böhmerstr. (zw. Knotenpunkt Böhmerstr. und Walramsneustr.)

Erhebung von Vorausleist. auf die endgült. Ausbaubeiträge des 1. und 2. BA der Walramsneustr./Justizstr.

Delegation der Auftragsvergabe auf die Vergabekommission

Üpl. Bereitstellung einer VE gem. § 102 GemO

Aufhebung des Beschlusses der Straßenraumaufteilung

Sanierungsgebiet Ehrang – Ausbau der Oberstraße in Trier-Ehrang – 1. BA

Baubeschluss;

Überplanmäßige Mittelbereitstellung gemäß § 100 Gemeindeordnung im Finanzhaushalt 2017

Delegation der Auftragsvergabe auf die Vergabekommission

Mündliche Anfragen

Nichtöffentliche Sitzung:

Vertragsangelegenheit

Auftragsvergaben

Grundstücksangelegenheiten

Personalangelegenheiten

Verschiedenes

Trier, 16.06.2017

Wolfram Leibe, Oberbürgermeister (tr)



