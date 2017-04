TRIER. Ein Arbeitszeugnis auszustellen, ist nicht einfach. Abgesehen von den verschiedenen Zeugnisarten und -inhalten stellt sich die Frage, wie sich die Leistungen des Arbeitnehmers wahrheitsgetreu wiedergeben lassen. Schließlich dürfen nur wohlwollende Formulierungen verwendet werden. Was Formulierungen im Klartext bedeuten und wie Arbeitszeugnisse ordnungsgemäß aufgebaut werden, erfahren Interessierte im Seminar “Das Arbeitszeugnis – rechtssicher erstellen und interpretieren”. Es findet am 3. Mai von 18 bis 21 Uhr in der Handwerkskammer statt. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Kontakt: Claudia Marx, Hotline: 0800 / 0207-400, E-Mail: cmarx@hwk-trier.de (tr)



Drucken