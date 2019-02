Auch die CDU will eine Zukunft für das Exzellenzhaus

TRIER. Nach der Fraktion “Die Linke” im Stadtrat hat nun auch die CDU-Fraktion ein klares Bekenntnis zur Zukunft des Exhauses abgegeben. Gestern war bekanntgeworden, dass das traditionsreiche Jugendzentrum in Trier-Nord aus baulichen Gründen seinen Betrieb sofort einstellen muss.

“Wir halten unser Wort. Nach den in der Vergangenheit teils heftig geführten Debatten um den Erhalt des Exhauses steht für die CDU-Stadtratsfraktion außerfrage, eine Kurskorrektur vorzunehmen“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Udo Köhler. An der vielfältigen und guten Arbeit des Trägervereins in den Kernbereichen Kulturbüro, Kinderhort, Jugendarbeit, Medienarbeit, Streetwork und dem Fanprojekt Trier habe sich nichts geändert, sodass das Exhaus weiterhin Unterstützung verdiene, ergänzt Philipp Bett, Stadtratsmitglied und jugendpolitische Sprecher der CDU-Fraktion.

“Die Schließung des Exhauses ist einer der größten Einschnitte innerhalb der Jugend- und Kulturszene Triers, und diesen muss man auch erstmal in Gänze realisieren. Wir unterstützen hierbei die Vorgehensweise unseres Baudezernenten Andreas Ludwig und unserer Sozialdezernentin Elvira Garbes, nun die weiteren Untersuchungen abzuwarten, um Fakten für eine Generalsanierung sprechen zu lassen“, so Köhler.

Bett betont, wie wichtig es nun sei, für die Mitarbeiter und Gruppen schnell Ersatzräume zu beschaffen, damit der Betrieb anderenorts fortgesetzt werden könne. Da die Gespräche hierzu schon jetzt in vollem Gange seien , bedanke sich die CDU-Fraktion schon zum jetzigen Zeitpunkt bei allen Unterstützern im Quartier und in der Stadt. (tr)



