Auf Blech gebaut

TRIER. Wolfsburg ist die deutsche Autostadt? Weit gefehlt! Die deutsche Autostadt liegt an der Mosel und heißt Trier. Hier werden zwar keine Blechkarossen gebaut, dafür wird ihnen zwischen Markus- und Petrisberg gehuldigt wie einem leibhaftigen Gott auf vier Rädern. Der Dauer-Kotau von Politik und Verwaltung vor Handel und Gastronomen verhindert seit Jahrzehnten eine zukunftsweisende Verkehrspolitik. Und der Druck wächst: Seit Anfang der 1980er Jahre ist alleine der Pkw-Bestand in der Stadt und im Landkreis Trier-Saarburg um knapp 60.000 Autos gestiegen – von rund 88.000 auf mehr als 146.000 Autos. Der Gesamtbestand der motorisierten Kraftfahrzeuge liegt inzwischen bei knapp 200.000. Die hiesige Politik aber wendet die Vogel-Strauß-Taktik an: Was wir nicht sehen, existiert nicht! Dabei ließe sich schon mit einem cleveren Parkmanagement der Verkehr steuern und reduzieren. Doch in Trier werden gegenüber Parksündern immer noch beide Augen zugedrückt. Von regulierenden Maßnahmen ist ohnehin keine Rede. Eine Analyse von Eric Thielen

Täglich das gleiche Bild: Gehwege sind zugeparkt, Einfahrten verstellt, verkehrsberuhigte Zonen und Anliegerstraßen werden rücksichts- und schamlos als Parkplätze missbraucht. Fußgänger, Rad- und Rollstuhlfahrer sind in Trier ohnehin Menschen zweiter Klasse: Hier an der Mosel regiert der homo motoriens! Außerhalb, vor allem aber innerhalb des Alleenrings drängeln sich Tag für Tag Tausende motorisierter Kraftfahrer nach einem kostengünstigen, möglichst noch kostenlosen Parkplatz durch die Straßen: Das Ergebnis sind Dreck, Lärm, Gestank und ge- und entnervte Anlieger und Bewohner.

Anderswo hat der Knall längst die Ohren geöffnet. In Trier hingegen herrscht Taubheit. Dabei ist der Infarkt inzwischen abzusehen. Nicht erst seit dem Diesel-Skandal ist klar: Die Zukunft der Städte kann nur autofrei oder zumindest doch deutlich autoreduziert sein. Das heißt: Einerseits muss der innerstädtische Verkehr eingeschränkt werden. Zudem müssen die Kommunen mit eindeutigen Lenkungsmaßnahmen dafür sorgen, dass die von außerhalb strömenden Blechlawinen eingedämmt werden. Im österreichischen Salzburg wird eine Einfahrtsperre für Nicht-Salzburger verhängt, sobald die Parkhäuser dicht sind. Im italienischen Pisa dürfen Touristenbusse nicht in die Innenstadt fahren: Sie müssen draußen bleiben, Besucher auf kostenlose Shuttles umsteigen. In südfranzösischen Kommunen werden die Innenstädte mit Pollerbarrieren abgeriegelt – Einfahrt nur noch für Bewohner.

“Meiner Meinung nach ist die personelle Ausstattung des VÜD immer noch nicht ausreichend. Hier müssen wir nachbessern. Ich bin gespannt, wie der neue Dezernent Thomas Schmitt den Dienst strukturiert, damit auch in den Abendstunden und an den Wochenenden kontrolliert werden kann. Kontrollfreie Zeiten darf es nicht mehr geben!”

Rainer Lehnart, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion

Zudem werden außerhalb Deutschlands teils horrende Parkgebühren erhoben. Auch das ist ein probates Mittel, den motorisierten Verkehr einzudämmen. In Trier hingegen muss die Verwaltung bei den Kammern und Geschäftsverbänden darum betteln, die Parkgebühren innerhalb des Alleenringes um sage und schreibe 20 Cent von 1,60 Euro auf 1,80 Euro pro Stunde erhöhen zu dürfen. Die ellenlange und nicht enden wollende Debatte im Stadtrat setzte der Farce schließlich die absurde Krone auf. Dabei wären fünf oder besser noch zehn Euro Gebühr pro Stunde angemessen und zudem nachhaltig – im Sinne einer zukunftsfähigen Stadtpolitik. Hier jedoch steht der Untergang des Auto-Abendlandes bevor, weil die motorisierten Einkäufer nicht mehr mit ihren Karossen praktisch bis in die Geschäfte fahren dürfen.

Ein Blick über die Grenzen zeigt, wie es gehen sollte. Seit 2012 beteiligt sich das englische Nottingham (320.000 Einwohner) am Workplace Parking Levy (WPL) des EU-Projekts Push&Pull. Arbeitgeber mit mehr als zehn Parkplätzen für ihre Angestellten müssen seither eine jährliche Gebühr bezahlen. Die liegt aktuell bei 446 Euro – für jeden Parkplatz. Das sorgte erst einmal für großen Unmut, weil die Arbeitgeber die Gebühr auf ihre Angestellten umlegten. Doch inzwischen hat sich nicht nur das Projekt etabliert; viele Arbeitnehmer sind aufs Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel umgestiegen. Die Stadt investiert die Einnahmen aus dem WPL (rund 10,7 Millionen Euro jährlich) konsequent in nachhaltige Mobilitätsangebote – so in den Ausbau der Elektrobus-Flotte. Zudem konnte Nottingham nach Angaben der Stadtverwaltung seinen CO2-Ausstoß zwischen 2005 und 2016 um 33 Prozent reduzieren. Durch massiven Druck wurde der Autoverkehr reduziert. Im Ergebnis stehen eine bessere Luft, weniger Lärm und eine lebenswertere Umwelt für die Einwohner.

In Spanien und Belgien ist die Kontrolle des ruhenden Verkehrs an private Unternehmen vergeben. In Gent (248.000 Einwohner) hat das 2009 gegründete Unternehmen Mobiliteitsbedrijf das kostenpflichtige Parken im historischen Stadtzentrum ausgedehnt, die Parkdauer für Besucher auf drei Stunden begrenzt sowie die Gebühr auf zehn Euro erhöht. Außerhalb des historischen Zentrums reduziert sich die Parkgebühr stufenweise. Ferner sind die Bußgelder deutlich höher als in Deutschland – und damit auch in Trier. Wer zu lange parkt oder keinen Parkschein löst, muss zwischen 25 und 150 Euro bezahlen. Hierzulande liegt die gängige Knöllchen-Höhe hingegen nur bei zehn Euro. Auch so wurde und wird in Gent, wie auch andernorts, Druck aufgebaut, um den motorisierten Verkehr deutlich zu reduzieren.

In Trier hingegen ist man von solchen Maßnahmen nicht nur weit entfernt. Sie existieren noch nicht einmal als Ideen. Spinnereien wie jene der Grünen vor der Kommunalwahl 2014, eine Seilbahn vom Petrisberg nach Sirzenich zu bauen, ersetzen in Trier konkrete, ganz praktische Maßnahmen – etwa als ersten Schritt, innerhalb des Alleenrings nur noch Bewohnerparkplätze auszuweisen. Die frei werdenden Flächen sollten dann in Rad- und Fußwege umgewandelt werden. Das heißt konkret: Keine Parkplätze mehr am Augustinerhof, am Rindertanzplatz, in Sichel- und Kochstraße und in allen anderen Nebenstraßen innerhalb des Alleenrings. Im zweiten Schritt müssen schließlich auch die Parkplätze in den Alleen – etwa Theodor-Heuss-Allee, Christophstraße, Südallee und Kaiserstraße – ersatzlos gestrichen werden. Durch die Reduzierung des Parksuchverkehrs wird letztlich auch der allgemeine Verkehrsfluss eingedämmt.

Elementar bei allen Maßnahmen ist indes die konsequente Überwachung des ruhenden Verkehrs. Und auch hier hapert es in Trier eklatant. Zwar sind laut Dezernent Thomas Schmitt (CDU) inzwischen 25 von 26 Planstellen beim Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) wieder besetzt. Bis zum Oktober sollen alle Stellen besetzt sein. Doch von der mobilen Einsatztruppe, die Schmitts Vorgänger Thomas Egger (SPD) vor drei Jahren vollmundig angekündigt hatte, ist der Dienst weiter denn je entfernt. Letzter negativer Höhepunkt: Am 15. August, dem Feiertag im Saarland, in Frankreich, Luxemburg und Belgien, hatte der VÜD in der Spätschicht eine einzige Streife im Dienst – mit zwei Mitarbeitern.

Zudem hagelt es aus dem Ordnungsamt massive Vorwürfe gegen die Politik und die politischen Vorgaben an den Dienst. “Ließe man uns unsere Arbeit machen”, sagen Ordnungsamts-Mitarbeiter gegenüber dem reporter, “wären die Zustände in Trier nicht so, wie sie sind. Aber wir werden ja oft zurückgepfiffen, wenn wir zu hart durchgreifen.” Schmitt bestreitet am Montag auf der Pressekonferenz des Stadtvorstandes, die Verwaltung habe den Dienst angewiesen, in bestimmten Vierteln und Straßen gleich beide Augen zudrücken. “Das gibt es nicht”, betont der Christdemokrat. Stadträte aus verschiedenen Fraktionen bestätigen jedoch im Gespräch mit dem reporter die politisch gewollte lasche Einstellung gegenüber Falschparkern. Dies betreffe unter anderem das Gartenfeld in Trier-Ost. Und die Einschätzung der Kommunalpolitiker bestätigt die Behauptung der Ordnungsamtsmitarbeiter: “Es gibt bestimmte Straßen in Trier, in die gehen wir gar nicht rein, weil wir sonst alle Falschparker abschleppen müssten.”

Beispiel Egbertstraße im Gartenfeld: Für Hunderttausende an Euro wurde die Straße von der Stadt in einen verkehrsberuhigten Bereich (Spielstraße) umgebaut. Das heißt: Parken ist nur noch in den gekennzeichneten Flächen erlaubt. Und doch wird sie als öffentlicher Parkplatz missbraucht – von Besuchern des Verwaltungsgerichts, von Schülern der Altenpflegeschule, von Kunden der Ballettschule. Knöllchen sucht man hier jedoch vergebens, von Abschleppmaßnahmen ganz zu schweigen – obwohl VÜD-Mitarbeiter auf ihrem Einsatz durch die Straße fahren und die Parkverstöße vor Augen haben. Wenige Meter von der Egbertstraße entfernt werden Anliegerstraßen von Lehrern und Schülern des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums als Parkflächen missbraucht, obwohl unmittelbar an der Schule ein Parkplatz liegt und der Parkplatz an der Spitzmühle nur wenige Meter entfernt ist. Beide sind allerdings kostenpflichtig. Erst massive Proteste von Anwohnern riefen den VÜD schließlich auf den Plan. Auch in anderen Straßen in Trier-Ost zeigt sich ein ähnliches Bild.

“Die Stellen beim VÜD sind ja bereits aufgestockt werden. Die Frage ist, ob diese Ausstattung auch tatsächlich ausreicht? Sollte sich herausstellen, dass der Dienst immer noch zu wenig Personal hat, um seinen Aufgaben nachkommen zu können, müssen wir bei den kommenden Haushaltsberatungen nachbessern. Auch ich bin der Meinung: Zeiten, in denen nicht konsequent kontrolliert wird, darf es nicht mehr geben.”

Thomas Albrecht, verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion

Am Viehmarkt ist das Halteverbotsschild am Wendehammer nur ein Angebot an die Autofahrer – keine Vorgabe, wie meist in Trier. In der Nähe des Nikolaus-Koch-Platzes werden Gehwege hemmungslos zugeparkt. In der reinen Bewohnerzone in der Sichelstraße findet sich so gut wie nie ein parkender Bewohner, und im Umfeld von AVG und MPG blockieren Elterntaxis und trainierende Sportler jeden Zentimeter der Bürgersteige. Selbst fünf Meter Fußweg sind vielen Trierern und Umländern zu viel des Aufwandes. “Wenn Sie wissen wollen, warum wir so nachsichtig sind”, sagt eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes gegenüber dem reporter, “dann fragen Sie den Stadtrat, nicht uns!”

In Trier werden selbst Falschparker, die Geh-, Radwege oder Einfahrten blockieren, mittels Halterabfrage und anschließendem Telefonat höflich gebeten, ihr Fahrzeug wegzufahren. Die politische Demütigung der VÜD-Mitarbeiter geht sogar so weit, dass diese an Haustüren klingeln müssen, um festzustellen, ob das verkehrswidrig abgestellte Fahrzeug einem Bewohner gehört. Dessen Fahrzeug wird dann nicht etwa abgeschleppt. Nein, der Parksünder wird ebenfalls gebeten, sein Auto wegzufahren. “So sind wir rechtlich auf der sicheren Seite”, sagt Dezernent Schmitt im Geiste seines Vorgängers. Die Landeshauptstadt Mainz hat die Halterabfrage, die die Kontrolleure nicht nur Zeit, sondern auch Nerven kostet, übrigens jüngst abgeschafft. Dort wird jetzt sofort abgeschleppt.

Vor drei Jahren etablierte der reporter ein neues Wort im Trierer Sprachgebrauch: Wildparken. Der Neologismus gehört inzwischen zum anerkannten Sprachschatz aller Trierer Medien. Damals versprach Ex-Dezernent Thomas Egger, konsequent gegen die Wildparker vorzugehen. Es blieb bei der vollmundigen Ankündigung. Der VÜD ist immer noch personell unterbesetzt, das Wildparken hat zu- und nicht abgenommen. Die Politik sieht weg, und Trier steuert auf den Verkehrsinfarkt zu. Das Wildparken selbst trägt in seinen negativen Auswüchsen einen nicht unerheblichen Teil dazu bei.

Die Artikel-Serie zur Verkehrssituation in Trier wird fortgesetzt.



