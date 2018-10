Auf dem Ausbildungsmarkt wird’s eng

TRIER. Mit einer gemeinsamen Pressekonferenz haben die Agentur für Arbeit Trier und die beiden Trierer Wirtschaftskammern die Situation auf dem Ausbildungsmarkt beleuchtet. Heribert Wilhelmi, vorsitzender Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Trier, bringt das Problem auf den Punkt: “Die regionale Wirtschaft sucht händeringend nach geeignetem Nachwuchspersonal.”

Bereits zum fünften Mal in Folge hatte die Agentur für Arbeit gemeinsam mit den Repräsentanten der beiden Kammern eingeladen. Hauptgeschäftsführer Axel Bettendorf von der Handwerkskammer (HwK) war gemeinsam mit seinem Abteilungsleiter für Ausbildung, Geschäftsführer Carl-Ludwig Centner, gekommen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) repräsentierte Ulrich Schneider, Geschäftsführer Ausbildung. Erstmals mit dabei war Stefanie Adam, die seit kurzem in Trier die die operative Geschäftsführung der Agentur für Arbeit verantwortet.

Das Miteinander der “Großen Drei”, wie Heribert Wilhelmi die Runde selbst bezeichnet, ist eine Erfolgsgeschichte. Denn anders als in anderen Städten gibt es in Trier schon seit Jahren ein eng verzahntes Miteinander, was sich nicht zuletzt in den Statistiken der Agentur für Arbeit positiv niederschlägt. Doch trotzdem wird es für Ausbildungsbetriebe immer schwieriger, passende Lehrlinge zu finden. Von den 4.179 bei der Agentur für Arbeit gemeldeten Ausbildungsstellen, blieben im zurückliegenden Berufsberatungsjahr 664 unbesetzt, das waren 95 mehr als im vergangenen Jahr. Gleichzeitig sank die Zahl der Ausbildungsinteressierten in der Zeit vom 1. Oktober 2017 bis zum 30. September 2018 von 3.335 auf 3.140 Bewerber. Der Trend der letzten Jahre setzt sich damit fort: “Immer weniger Bewerber kommen auf immer mehr Ausbildungsstellen,“ so Wilhelmi.

Damit das nicht so bleibt, bieten die Agentur für Arbeit und die Wirtschaftskammern eine breite Palette an Unterstützungsmöglichkeiten für junge Menschen, Eltern, Schulen und Betriebe an: “Mit unserer Berufsberatung sind wir an allen allgemeinbildenden Schulen in Sachen Berufsorientierung aktiv. Die Berufsberater der Agentur für Arbeit führen Berufswahlunterricht durch, bieten Schülersprechstunden und Elternabende an und sind bei unserer Arbeit bildet natürlich die individuelle Ausbildungsplatzvermittlung,“ berichtete Heribert Wilhelmi.

Auch schwächere Bewerber brauchen eine Chance

Trotz der vielfältigen Bemühungen und der guten Ausgangssituation am Ausbildungsmarkt, gehen immer wieder Bewerber leer aus. So haben im vergangenen Jahr 153 der bei der Berufsberatung registrierten Jugendlichen keinen Ausbildungsplatz gefunden. “Ziel ist es, jedem ausbildungsinteressiertem Jugendlichen, eine Ausbildungsstelle anzubieten,“ unterstrich Wilhelmi. Dazu gehöre allerdings, dass Betriebe verstärkt schwächeren Jugendlichen eine Chance gäben und sowohl Jugendliche als auch Arbeitgeber von den Förderprogrammen Gebrauch machten. Diese seien wichtig, um junge Leute in die Lage zu versetzen, eine Lehre erfolgreich absolvieren zu können.

Bei der Handwerkskammer hat man die Zahlen ebenfalls genau studiert. “Hier fällt auf, dass es in einigen Bereichen nahezu deckungsgleiche Zahlen gibt, wenn man die Ausbildungsangebote mit den Interessenten vergleicht. Bei näherer Betrachtung stellt sich oft heraus, dass zwei Ursachen einer Verbindung im Wege stehen: eine nicht gegebene Mobilität und zuweilen auch eine nicht vorhandene Eignung der Bewerber”, stellte Axel Bettendorf fest. Während man mit Nachhilfeaktionen der Ausbildungsbetriebe – die Kammer spricht hier von Defiziten in Deutsch und Mathematik – das letztgenannte Problem oft noch lösen könne, so bliebe häufig die nicht vorhandene Mobilität aufgrund eines nicht ausreichenden Angebots der Öffentlichen Verkehrsbetriebe.

Dennoch habe es im vergangenen Jahr bei der Zahl der neuen Lehrverträge ein leichtes Plus von 1,3 Prozent gegeben. Von dieser Zahl entfielen sieben Prozent auf Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan. Bei dieser Gruppe gebe es ein großes Interesse am Handwerk, stellte der Hauptgeschäftsführer erfreut fest. Mit einem “hohen personellen Einsatz” unternehme die Kammer alles, um diesen Anteil noch weiter auszubauen. Für Bettendorf ein erfreulicher Aspekt: “Die Duale Ausbildung unterstützt die Integrationshilfe.”

HwK-Geschäftsführer Carl-Ludwig Centner vermittelte einen Einblick in die Liste der Berufe, wo ein echter Mangel besteht. Diese Liste wird von Verkaufspersonal für den Einzelhandel angeführt, vornehmlich im Lebensmittelhandwerk. Hier gebe es Einbrüche von etwa 30 Prozent zu beklagen. Großer Bedarf bestehe im Fleischerhandwerk, aber auch bei den Kfz-Mechatronikern – einst ein Trend-Beruf – sei es schwer geworden, den erforderlichen Nachwuchs zu finden. Im Trend liegen dagegen holzverarbeitende Berufe wie Tischler oder Zimmerer.

Attraktivität des Handwerks herausstellen

“Oft stellen wir auch fest, dass bei jungen Leuten auf den ersten Blick die Attraktivität des Handwerks nicht registriert wird”, zeigte sich Centner nachdenklich. Dem will die Kammer mit Coaches entgegentreten, die in persönlichen Gesprächen auf bislang unbeachtete Aspekte hinweisen sollen. Und noch etwas will Centner tun: “Wir wollen die von Immigranten geführten Unternehmen ansprechen und diese ebenfalls zur Ausbildung motivieren.”

Bei der Industrie- und Handelskammer Trier hält sich, trotz rückläufiger Schülerzahlen, die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse auf einem vergleichsweise stabilen Niveau. Bis Ende September registrierte die Kammer 1.889 Neueintragungen, fünf weniger als im Vorjahr. “Dennoch konnten 39 Prozent der Betriebe nicht alle ihre Ausbildungsplätze besetzen. Daher ist unser Engagement im Bereich der Berufsorientierung für eine Trendumkehr so wichtig,“ betonte Geschäftsführer Ulrich Schneider. Er will, wie auch die Handwerkskammer, künftig noch stärker die Studienabbrecher ansprechen und ihnen die Karrieremöglichkeiten einer beruflichen Ausbildung aufzeigen. Zu schaffen machen seinen Worten nach den Betrieben aber auch kurzfristige Absagen: “Der Betrieb rechnet nach der Ausbildungszusage mit dem jungen Menschen, doch der bekommt möglicherweise ein ihm noch attraktiveres Angebot und springt dann kurz vor Ausbildungsbeginn ab.”

Für die IHK reklamierte Schneider einen dringenden Bedarf im gewerblich-technischen Bereich, vor allem bei den Metallern. Aber auch in der Gastronomie und im Einzelhandel gebe es eine große Nachfrage nach jungen Kräften. Wie schon die HwK klagte die IHK über schulische Defizite bei den Bewerbern, stellte zudem oft auch eine mangelnde Leistungsbereitschaft fest. Künftig wolle man den Kontakt zu den Lehrern weiter intensivieren und noch mehr Möglichkeiten für Praktika anbieten.

Auch zur Situation der Flüchtlinge äußerte sich Schneider. Danach bilden die IHK-Betriebe aktuell 130 ehemalige Flüchtlinge aus. Bei dieser Gruppe sei insbesondere die Ausbildung zum Koch, Metall-Facharbeiter oder zum Fachlageristen besonders gefragt.

An den Berufsschulen unternehme die IHK zudem alle Anstrengungen, um das Thema “Digitalisierung” weiter voran zu bringen. Dazu sollen unter anderem für Lehrer und Schulleiter auch Weiterbildungsangebote vorgehalten werden. (-flo-)



