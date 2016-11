Auf den Spuren eines Diebes – Kriminachmittag im Museum

TRIER. Museen sind gut bewacht. Überall hängen Kameras und Alarmanlagen, denen nichts Verdächtiges entgeht. Trotzdem trauen sich Räuber immer wieder, kostbare Kunstwerke aus den großen Museen der Welt zu stehlen. Bei einem Vorlesenachmittag im Stadtmuseum Simeonstift am Donnerstag, 1. Dezember, stehen von 15.30 Uhr an spannende Geschichten über Diebe im Mittelpunkt. Anschließend geht es auf der Spur der Verbrecher bis zur Stadtbibliothek. Die Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldung bis Montag, 28. November, wird gebeten unter museumspaedagogik@trier.de oder 0651/7181452.

Was passiert mit den großen Fassaden-Transparenten, wenn eine Ausstellung vorbei ist? Im besten Fall entstehen daraus individuelle Taschen! Gemeinsam mit dem Designer Johannes Truong können Jugendliche und Erwachsene in der MuseumsManufaktur am Samstag, 3. Dezember, von 13 Uhr an eigenen Entwürfe gestalten und verwirklichen. Unter Anleitung von Diplom-Designer Truong entstehen so originelle und selbstgemachte Unikate. Eine Anmeldung bis Dienstag, 29. November, unter museumspaedagogik@trier.de oder 0651/7181452 ist erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro (inklusive Material). (tr)