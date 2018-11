TRIER. Am Sonntag 18. November, beginnt um 15 Uhr der Vorverkauf im SCHMIT-Z für den Rosa Karneval, der sich zum größten Sitzungskarneval in der Großregion etabliert hat. Zum 6. Mal veranstaltet SCHMIT-Z e.V. die Rosa Sitzungen in der Messeparkhalle in den Moselauen. Diesmal heißt das Motto: “Queere Jagd nach dem Gold der Maju“.

Es geht in Anlehnung an die Abenteuer von Indiana Jones und Lara Croft in den tropischen Regenwald Zentralamerikas auf die Schatzsuche nicht der Mayas, sondern nach dem bisher unbekannten Stamm der Majus. Um am Abenteuer teilzunehmen, braucht man natürlich eines der heiß begehrten Tickets der Rosa Sitzung.

Der Vorverkauf findet ausschließlich im und zugunsten des queeren Zentrums SCHMIT-Z in der Mustorstraße 4 statt.

Nach dem Start am Sonntag ist immer dienstags und donnerstags von 15 Uhr bis 19 Uhr Vorverkauf, solange der Vorrat reicht. Am Sonntag können maximal 16 Karten pro Person erworben werden.

Alle Infos, auch zum aktuellen Stand der verkauften Karten, findet man unter diesem Link.

Ab dem 20. November ist eine Tickethotline freigeschaltet: 0651-6507476 (Dienstag & Donnerstag 18-19 Uhr). (tr)



