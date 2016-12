“Auf sogenannte Messiasse reagiere ich allergisch”

TRIER. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) setzt voll und ganz auf das neue siebenköpfige Leitungsteam am Theater Trier. Der Stadtchef ist seit der Abwahl von Thomas Egger (SPD) Dienstherr am Kulturhaus. Wie vom reporter mehrmals vorab berichtet, sollen Verwaltungsdirektor Herbert Müller, Technik-Chef Peter Müller, die Spartenleiter Katharina John, Ulf Frötzschner, Waltraut Körver, Generalmusikdirektor (GMD) Victor Puhl sowie der Leiter des Künstlerischen Betriebsbüros (KBB), Marius Klein-Klute, das Theater gemeinsam und gleichberechtigt aus der Krise führen. Leibe betonte am Mittwoch erneut und dementierte damit zugleich anderslautende Medienberichte, dass es innerhalb des Teams keine Hierarchie gibt. Auch GMD Puhl, der als einziger der Teammitglieder unmittelbar bei der Stadt angestellt ist, hat sich ohne Sonderrechte in das Gremium eingefügt. Die bisherige Vertreterin des entlassenen Intendanten Karl Sibelius, Opernchefin Katharina John, die am Mittwoch erkrankt fehlte, steht ebenfalls auf einer Stufe mit den übrigen Teammitgliedern. Die geplante Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) wird unter Leibe nicht kommen – und auch keine Theater-GmbH. “Das ist mit mir nicht zu machen”, betonte der Sozialdemokrat am Mittwoch unmissverständlich.

Der Anspruch des neuen Dienstherrn ist klar definiert: Leibe will die Flut des in den vergangenen sieben Monaten ausgeuferten Skandals, der mit dem reporter-Bericht Das Minus-Haus seinen Anfang genommen hatte, eindämmen und das Kulturhaus zurück in ruhiges Fahrwasser leiten. Dazu setzt der Stadtchef, wie auch im Rathaus, auf Teambuilding. “Nicht eine einzelne Person oder Personen stehen im Vordergrund”, betonte er deutlich, “sondern die Institution.” Dass der Stadtrat sich am Dienstabend in nichtöffentlicher Sitzung erneut zum Erhalt des Mehrspartenhauses bekannte, stärkt dem Haus den Rücken und erleichtert auch Leibe die Arbeit.

Dennoch hat der Sozialdemokrat eine große Aufgabe vor sich, “um die sich auch kein anderer gerissen hat”. Unter dem Finanzdezernenten Leibe verfügt das Theater über so viel Geld wie nie zuvor in seiner Geschichte (2014: 15 Millionen; 2015: 16 Millionen, 2016 inklusive der nicht geplanten Etatüberziehung: 17,3 Millionen Euro). Jeweils 16,6 Millionen Euro stehen in den beiden kommenden Jahren zur Verfügung. Das Land wird seinen jährlichen Zuschuss auf 6,1 beziehungsweise 6,3 Millionen Euro erhöhen, um damit die tarifbedingten Steigerungen bei den Personalkosten auszugleichen. Leibe legte am Mittwoch Vergleichszahlen vor. Die Theater in Pforzheim und Koblenz kommen bei der gleichen Anzahl an Mitarbeitern mit jeweils 15 Millionen Euro aus, im bayerischen Hof sind es zwölf Millionen Euro, in Kaiserslautern 19 Millionen und in Heidelberg 30 Millionen Euro.

“Wir haben für unser Haus also ein ganz ansehnliches Budget”, sagte der Stadtchef, “aber mit dem muss eben anständig gehaushaltet werden, weil ich die Ausgaben gegenüber den Bürgern auch rechtfertigen muss.” Deswegen wird in der verbleibenden Spielzeit bis Juli laut Verwaltungsdirektor Müller und KBB-Chef Klein-Klute vor allem die Bespielung der Außenstätten drastisch zurückgefahren. “Das erspart uns hohe Kosten”, sagten Müller und Klein-Klute unisono. Von den 1,6 Millionen Euro, die innerhalb des Gesamtetats für den künstlerischen Auftrag abgerufen werden können, sind bis zum Sommer 800.000 Euro verplant. Für das erste Halbjahr der kommenden Spielzeit bleibt somit ein gleich großer Betrag.

Intendanz wird im Frühjahr ausgeschrieben

Zurückgefahren wurde auch der Planansatz (1,4 Millionen Euro) bei den Einnahmen im Ticketverkauf. “Wir müssen realistisch rechnen”, sagte Leibe. Denn unter der Intendanz von Sibelius blieben die Zuschauer weg. “75.000 Besucher in der abgelaufenen Spielzeit sind einfach zu wenig”, so der Stadtchef, der die Zuschauer für das Theater zurückgewinnen will. 100.000 Besucher pro Spielzeit schweben ihm vor. “Das muss machbar sein.” Die Akzeptanz ist für Leibe der entscheidende Punkt. “Das ist eine Abstimmung der Bürger mit den Füßen für oder gegen das Theater”, betonte er. In Kooperation mit den Stadtwerken läuft demnächst die erste größere Werbemaßnahme an. Und auch vom Spielplan für die kommende Saison erhofft der Sozialdemokrat sich Effekte. “Wir wollen nicht populär werden, aber doch auf bestimmte Zielgruppen zu gehen.”

Die Spielzeit 2017/2018 wird das Theater noch unter dem siebenköpfigen Leitungsteam bestreiten. Die Intendantenstelle soll erst, wie vom reporter vorab berichtet, im Frühjahr kommenden Jahres ausgeschrieben werden. Dem neuen Theaterchef, der das Haus von der Spielzeit 2018/2019 an leiten soll, steht laut Müller ein Sonderkündigungsrecht zu. Das heißt konkret: Er kann die aktuellen Spartenleiter, die Fünf-Jahres-Verträge besitzen, gegen Abfindung entlassen und mit einem anderen Team beginnen. Nur Frötzschner wird das Haus bereits nach der laufenden Spielzeit verlassen – so der aktuelle Stand.

Der Thüringer ließ am Mittwoch aber anklingen, dass er gerne noch eine Spielzeit dranhängen möchte. Der aktuelle Vertrag Frötzschners mit der Stadt besagt hingegen, dass der Schauspielchef das Haus im Sommer mit einer Abfindung von 50.000 Euro verlässt. Diese Regelung wurde getroffen, nachdem der Thüringer wegen seiner fristlosen Entlassung erfolgreich gegen die Stadt geklagt hatte. “Ulf Frötzschner hat einen gültigen Vertrag mit uns”, so Leibe am Mittwoch, “ich habe seine Absichtserklärung gehört, überlasse die Diskussion darüber aber nun zunächst dem Leitungsteam.” Letztlich entscheiden wird jedoch der Oberbürgermeister, der als Dezernent “für mindestens drei, eher aber für sechs Monate” die Regie am Kulturhaus übernimmt.

Spartenleiter für Budgets verantwortlich

GMD Puhl wird seinen Vertrag über 2018 hinaus hingegen nicht verlängern. “Zehn Jahre sind genug”, sagte der Trierer Publikumsliebling am Mittwoch im Rathaus vor der Presse. Puhl wird aber in Trier bleiben, wie er gegenüber dem reporter erklärte, und auch weiter für Gastdirigate zur Verfügung stehen, sofern das gewünscht werde. Laut Leibe liegen inzwischen 130 Bewerbungen für die Puhl-Nachfolge vor. “Auch daran sieht man, dass Trier immer noch attraktiv ist”, betonte der OB. Der neue GMD soll bis Ende April gefunden sein. Dann liegt noch mehr als ein Jahr vor Puhl. Diese Zeit will der Franzose nutzen, “die Situation am Theater wieder zu verbessern”.

Aktuelle Dissonanzen zwischen sich und Opernchefin John dementierte Puhl am Mittwoch nicht. Zwischen John und Puhl soll es mehrmals gekracht haben, weil die Operndirektorin sich als stellvertretende Intendantin in der Hierarchie vor dem GMD wähnte. “Wir müssen keine Freunde sein, sondern in der gemeinsamen Verantwortung zusammenarbeiten”, sagte Puhl. John sei zwar die Sprecherin des Leitungsteams, sagte Leibe, “aber innerhalb des Gremiums sind alle gleichberechtigt”.

Um Etatüberziehungen wie unter Sibelius zu verhindern, sind die Spartenleiter nun nicht nur für die Kunst, sondern auch für die Finanzen innerhalb ihres Ressorts verantwortlich. “Es gibt klare Budgets für die einzelnen Produktionen, die eingehalten werden müssen”, betonte Müller – etwa für die Mozart-Oper “Idomeneo” von 58.000 Euro. “Und mehr geht auch nicht”, so Müller. “Die Budgets sind jetzt sauber kalkuliert”, ergänzte Leibe, der für das laufenden Geschäftsjahr 2016 weiter mit einem Defizit zwischen 2,1 und 2,3 Millionen Euro rechnet. Die Rechnungsprüfer hatten ihn ihrem Bericht vor allem die in allen Ressorts fehlende Budgetierung gerügt.

Zur Sanierungsfrage wollte der OB sich am Mittwoch nicht äußern. “Das ist derzeit wirklich nicht unser vordringliches Thema”, betonte Leibe, “wir müssen jetzt erst einmal sehen, dass wir das Haus inhaltlich und finanziell konsolidieren.” Dabei setzt der Sozialdemokrat sein ganzes Vertrauen in die Arbeit des Leitungsteams. Der Forderung, möglichst schnell einen neuen Intendanten zu inthronisieren, erteilte der Stadtchef eine klare Absage. “Ganz ehrlich: Im Moment reagiere ich allergisch auf die sogenannten Messiasse. Das hatten wir, und es ist gründlich in die Hose gegangen.” In Zusammenarbeit mit dem Leitungsgremium behält schließlich auch Leibe die Kontrolle – weil die abschließende Entscheidung in allen Streitfragen in den kommenden Monaten bei ihm liegt. (et)