Aufgaben der Zukunft lassen sich nur gemeinsam lösen

TRIER. Über mangelndes Interesse konnte die SPD-Fraktion am Montag nicht klagen. Im Rahmen ihrer Rundreise ‟Fraktion vor Ort‟ tagte sie an diesem Abend zusammen mit Oberbürgermeister Wolfram Leibe in Ehrang. Rund 100 Interessierte waren in das Bürgerhaus gekommen, um hier in den Dialog mit den Kommunalpolitikern einzutreten.

Dass so viele Menschen kommen würden, damit hatte vermutlich keiner der Anwesenden gerechnet. Schon lange vor Gesprächsbeginn warteten die Gäste auf den Fluren des Bürgerhauses auf Einlass, während im Versammlungsraum noch die Fraktionssitzung tagte. Als sich dann die Saaltür öffnete, warfen sich einige der SPD-Mitglieder im Raum verblüffte Blicke zu. Lediglich Ortsvorsteher Thiébaut Puel (SPD) schien mit dieser Resonanz gerechnet zu haben. Sichtlich zufrieden sorgte er dafür, dass alle Besucher auch ihren Platz in dem nicht allzu großen Raum finden konnten.

Und dann war es an ihm, als Quasi-Hausherr − Bürgerhaus-Chef Friedel Jäger war ebenfalls anwesend − die offizielle Begrüßung vorzunehmen. Mit einem einfachen Willkommen wollte sich der Ortsvorsteher jedoch nicht zufriedengeben. Stattdessen hatte er gleich ein dickes Bündel an Anliegen mitgebracht, das die Ehranger Bevölkerung an die Stadtverwaltung adressiert hatte. Es gebe eine Menge an Verbesserungsbedarf im Stadtteil, stellte Puel fest und legte los. In der Hauptsache waren es bautechnische Anliegen. Beispiele waren hier der Ausbau der maroden Quinter Straße oder die Ausfahrt vom Ehranger Krankenhaus. Eine Liste, die später mit Wortmeldungen von Bürgern noch eine lange Fortsetzung erfahren sollte.

Zur Sprache kamen aber auch Probleme bei der Flüchtlingshilfe sowie der Fortbestand der Quinter Grundschule. Besonders der letzte Punkt war dem Ortsvorsteher wie auch den Anwesenden ein besonderes Anliegen. Auch nachdem Oberbürgermeister Leibe klar erklärt hatte, dass es nach Rücksprache mit Baudezernent Ludwig keine aktuelle Planung zur Schließung der Schule gebe, flammte das Thema im Laufe des Abends immer wieder auf. Natürlich könne er keine Zusicherung des Schulstandortes auf ewig geben, sagte Leibe und unterstrich immer wieder, dass eine Schließung der Schule aktuell nicht geplant sei.

Und da man schon mal beim Thema Schulen war, meldeten sich auch das Schulzentrum Mäusheckerweg und die Realschule plus zu Wort. Auch hier gebe es Handlungsbedarf und ja, man wünsche sich seitens der Verwaltung mehr Beachtung und Zuwendung, erklärten die Schulleiter und schilderten dann ihre Nöte. Dabei ging es beispielsweise um Wasserrohre, die braunes Wasser ausspucken oder aber auch um geplante Malerarbeiten, die ohne das offizielle Okay der Verwaltung nicht starten könnten. Die anwesenden Kommunalpolitiker, vor allem aber Ortsvorsteher Puel und OB Leibe, hörten genau zu. Wie man nun hier zum Ziel kommen könne, wollten die Schulleiter wissen. Da hatte der OB eine klare Vorstellung. ‟Laden Sie mich einfach mal ein‟, schlug er vor, gerne wolle er sich die Dinge vor Ort anschauen und sich persönlich für eine Lösung der Probleme einsetzen.

Dass dieser Vorschlag sowohl bei den Bürgern wie auch den Schulleitern gut ankam, bedarf keiner besonderen Erwähnung. Wohl aber der Hinweis von Leibe, dass er als Oberbürgermeister nicht alle Probleme dieser Stadt alleine lösen könne und dass man vor allem bei den straßenbaulichen Wünschen die finanziellen Möglichkeiten der Stadt nicht aus den Augen verlieren dürfe. Weil es so viele Anregungen und Wünsche gebe, sei er dankbar für jede Hilfe und Unterstützung. Und an dieser Stelle galt sein besonderer Dank natürlich den parteiinternen Mitstreitern wie Thiébaut Puel, Friedel Jäger oder Sven Teuber. Aber auch das Ehranger CDU-Lager, namentlich das Ratsmitglied Bertrand Adams, erhielt an diesem Abend den Dank des Oberbürgermeisters. Denn die Aufgaben der Zukunft würden sich nur im gemeinsamen Handeln und nicht im parteiinternen Denken lösen lassen, sagte der OB. (rl)