Auftakt für die Umgestaltung des Nikolaus-Koch-Platzes

TRIER. Der Stadtrat hat im Juni den Baubeschluss für die Umgestaltung des Nikolaus-Koch-Platzes gefasst, die aus dem Investitionsstock der Landesregierung bezuschusst wird. In dieser Woche werden die Bauarbeiten eingeleitet.

Dabei geht es um den letzten Baustein für die in den letzten Jahren modernisierte Bustrasse westlich der Innenstadt. Der Platz wird mit modernen Bussteigen und einer neuen diagonalen Verkehrsachse für Busse und Radfahrer ausgestattet. Bordsteinabsenkungen und die Verbreiterung von Gehwegen erhöhen zudem die Sicherheit und Barrierefreiheit für Fußgänger. Weil Fußgänger, Busse und Radverkehr künftig mehr Platz haben sollen, müssen die drei Platanen vor dem “Irish Pub“ entfernt werden. Einer der Bäume weist starke Schäden auf und hätte ohnehin bald gefällt werden müssen. Das Platzkonzept sieht vor, dass als Ersatz zwei neue Bäume gepflanzt werden.

Die Fällung der Bäume in dieser Woche bildet den Auftakt für die Neugestaltung des Platzes, die im kommenden Frühjahr fortgesetzt wird. Wegen der Fällung ist die Böhmerstraße zwischen Zuckerberg- und Metzelstraße ab Donnerstag, 23. November, bis Samstag, 25. November, gesperrt. Um den Anliefer- und Anliegerverkehr weiter zu gewährleisten, wird die Einbahnstraßenregelung in der Metzelstraße aufgehoben. Der Verkehr an der Engstelle Ecke Metzelstraße/Nikolaus-Koch-Platz wird an den drei Tagen durch eine Ampel gesteuert. Die Bustrassen und Haltestellen in der Umgebung bleiben von der Sperrung unberührt. (tr)



