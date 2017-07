Aus dem Polizeibericht: Zweimal Einbruch

TRIER. Zwischen 2 Uhr und 7 Uhr in den frühen Freitagmorgenstunden des 7. Juli versuchten bisher unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Hochwaldstraße in Trier einzubrechen. Als dies nicht gelang, entwendeten sie u.a. eine Ray Ban Sonnenbrille und mehrere Zigarettenpäckchen, in denen sich auch ein geringer Bargeldbetrag befunden habe.

Alle Gegenstände lagen auf der Terrasse. Möglicherweise handelt es sich bei dem Täter nach Zeugenangaben um einen Mann, der gegen 3 Uhr auf das Grundstück des Einfamilienhauses gegangen sei.

Die kurze Abwesenheit des Anwohners nutzten der oder die Täter aus, um am Freitag, 7. Juli, zwischen 9 Uhr und 13 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Trimmelter Weg“ einzubrechen. Nachdem sie in die Garage gelangt waren, hebelten die Einbrecher eine Zwischentür zur Wohnung auf. Die Unbekannten entwendeten Zigaretten und Zigarettenutensilien sowie zwei Taschenmesser.

Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: Telefon: 0651/9779-2290 bzw. -0.



