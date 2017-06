Aus dem Polizeibericht

TRIER. Die Abwesenheit des Mieters nutzte ein Einbrecher am gestrigen Montag in der Zeit zwischen 10.20 Uhr und 18.10 Uhr, um sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zu dessen im dritten Stock gelegene Wohnung in der Jesuitenstraße zu verschaffen. Hier entwendete er einen geringen Geldbetrag und entfernte sich unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651 / 97792290 zu melden.

Bereits am Freitag, 16. Juni, schlug ein bislang unbekannter Täter zwischen 14 und 14:15 Uhr die rechte hintere Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz des „Thomas Baumarkt“ in der Luxemburger Straße (Richtung JVA) abgestellten Kleinwagens ein. Von der Rückbank wurde ein Rucksack mit verschiedenen Gegenständen (u.a. Smartphone, Schlüsselbund, Sonnenbrille) entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 900 € geschätzt.

Am Sonntag, 18. Juni, brachen Unbekannte gegen 15:30 Uhr in die Kindertagesstätte “Kita Im Treff“. Der bzw. die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gebäudekomplex. Im Gebäude wurden verschiedene Schränke aufgebrochen und beschädigt. Zudem wurden Getränke und Lebensmittel aus dem Kühlschrank zum direkten Verzehr entnommen. Der Sachschaden wird auf ca. 300 € geschätzt.

Vor Ort wurden zwei Fahrräder zurück gelassen, welche möglicherweise dem bzw. den Täter zuzuordnen sein dürften. Beim zufälligen Betreten der Tagesstätte durch einen Berechtigten fielen auf dem Gelände zwei mutmaßlich jugendliche Männer (ca. 16 Jahre alt, bekleidet mit hellen T-Shirts und hellen Jogginghosen, einer trug einen Rucksack) auf, welche das Gelände daraufhin fluchtartig über den Garten in Richtung der “Gustav-Heinemann-Straße“ verließen. Ob es sich dabei um die Täter handelte ist zurzeit noch unklar.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wurden zu den tatrelevanten Zeiten verdächtige Personen festgestellt? Bei Hinweisen Kontaktaufnahme mit dem Kriminaldauerdienst Trier , Tel.: 0651-9779-2290 oder dem Fachkommissariat, Tel.: 0651-9779-2256.



