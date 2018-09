Ausbau der Oberstraße in Ehrang

TRIER. Mit einer Einwohnerfragestunde beginnt der nächste Ortsbeirat Ehrang/Quint am Mittwoch, 12. September, 20.30 Uhr, im Bürger- und Vereinshaus, Niederstraße. Später geht es um die zweite Fahrzeughalle am Brand- und Katas-trophenschutzzentrum im Stadtteil und um den Fußweg am Hof der Grundschule.

Auf der Tagesordnung steht außerdem der Ausbau der Oberstraße. Zu diesem Thema findet vorher um 19.30 Uhr ebenfalls im Bürgerhaus eine Anliegerinformation statt. (tr)



