Ausbildung der Ausbilder – Neue HWK-Lehrgänge

TRIER. Die Handwerkskammer (HWK) Trier bietet vom Frühjahr an wieder Lehrgänge zur Ausbildung der Ausbilder an. Die Fortbildung nach der Ausbildungsverordnung (AEVO) richtet sich an alle Ausbilder in der gewerblichen Wirtschaft. Die nächsten berufsbegleitenden Lehrgänge starten am 26. April in Trier und am 9. Mai in Gerolstein. Die Vollzeitkurse finden vom 20. bis 31. März in Trier und vom 16. bis 27. Oktober in Gerolstein statt. Nähere Auskünfte zur Fortbildung sowie zu Finanzierungsmöglichkeiten erteilt HWK-Weiterbildungsreferentin Marika Willms, Telefon 0800/0207-400, E-Mail mwillms@hwk-trier.de.

Die berufs- und arbeitspädagogische Berufsausbildung in der gewerblichen Wirtschaft fordert, dass alle Ausbilder über die fachliche Eignung hinaus berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse durch die Ausbildereignungsprüfung nachweisen. Um diese Voraussetzung zu erfüllen, haben kürzlich 13 Ausbilderinnen und Ausbilder aus der Region ihre Ausbildereignungsprüfung in der HWK abgelegt.

Die Absolventen sind Christian Adams (Trier), Tanja Erler (Trier), Jörg Janyska (Fell), Dieter Junk (Trier), Detlef Kimmling (Burtscheid), Sascha Klos (Salmtal), Darius Schwarz (Bollendorf), Kevin Spang (Igel), Ludmilla Strippling (Witttlich), Martin Thomas (Monzelfeld), Stephan Vidua (Neidenbach), Sebastian Zeimantz (Gerolstein), Natalie Zeimet (Kenn).

“Die Qualität betrieblicher Ausbildung hängt im Wesentlichen von den fachlichen und pädagogischen Kompetenzen der Ausbilderinnen und Ausbilder ab”, sagte HWK-Präsident Rudi Müller bei der Übergabe der Prüfungszeugnisse im Tagungszentrum der Kammer. “Unternehmen, die erfolgreich ausbilden, haben es leichter, ihren Bedarf an professionellem Nachwuchs zu sichern.” (tr)



