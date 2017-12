TRIER. Seit 2005 bildet die Abteilung für Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie an der Universität Trier Coaches für die Bereiche Beratung und Personalentwicklung aus. Es handelt sich um eine praxisnahe und wissenschaftlich fundierte Ausbildung, die Teilnehmer dazu qualifiziert, Klienten mit berufsbezogenen Problemen bei der Selbstreflexion sowie Verbesserung der Problembewältigungskompetenzen effektiv zu begleiten und zu unterstützen.

Bei erfolgreicher Teilnahme an der Ausbildung und Erfüllung aller Anforderungen wird ein Zertifikat der Universität Trier vergeben. Die nächste Ausbildung zum Coach in der Personalentwicklung beginnt im Februar 2018 und richtet sich an alle Studierenden und Berufstätigen (mit und ohne Führungsverantwortung), die intern oder extern in der Personalbetreuung oder dem Feld der Personalentwicklung tätig sind oder sich dafür qualifizieren wollen. Neben sieben inhaltlichen Modulen, in denen die psychologischen Grundlagen vermittelt sowie verschiedene Coaching-Instrumente geübt werden, umfasst die Ausbildung auch die selbstständige Begleitung von Klienten während eines Lehrcoachings mit Supervision.

In dieser Ausbildung gibt es noch wenige freie Plätze. Der Anmeldezeitraum läuft bis zum 19. Januar 2018.

Weitere Informationen auf abo-psychologie.uni-trier.de. (tr)



