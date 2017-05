Ausgezeichneter Bauingenieur an der HS Trier

TRIER/MAINZ. Jakob Weiz hat den ersten Preis des vom Verband der Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz gestifteten Hochschulpreises erhalten. Damit ging der Hochschulpreis wieder an einen Bauingenieurstudierenden der Hochschule Trier.

Die Hochschulpreise werden für die besten Abschlussarbeiten (Master- oder Bachelorarbeiten) im Bereich Baubetrieb der Fachrichtung Bauingenieurwesen vergeben. Dabei handelt es sich um einen landesweiten Leistungswettbewerb zwischen Absolventen der Technischen Universität Kaiserslautern sowie den Hochschulen Kaiserslautern, Koblenz, Mainz und Trier.

Übergeben wurden die Preise am Tag der Bauwirtschaft bei einem Festakt in Mainz von Professor Martin Dossmann, dem Vorsitzenden des Landesverbands. Jakob Waiz von der Hochschule Trier erstellte seine ausgezeichnete Masterarbeit zum Themenfeld “Bauen im Bestand mit einer 5D-Planung nach der BIM Methode“. Die Arbeit beschäftigte sich mit der praxisnahen Umsetzung einer 5D-Planung an einem realen Projekt. Weiterhin prüfte er die Anwendungsmöglichkeiten der neuen Planungsmethodik für baubetriebliche Zwecke. Der zweite Preis ging an die Hochschule Koblenz, der dritte Preis an die Hochschule Mainz. (tr)



