TRIER. Der Steuerungsausschuss befasst sich in seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, 29. November, 17 Uhr, Großer Rathaussaal am Augstinerhof, unter anderem mit dem Trierer Aktionsplan Entwicklungspolitik. Auf der Tagesordnung steht außerdem der Verkauf der städtischen Anteile an der Trierer Hafengesellschaft, die Liquidation des Innovations- und Gründerzentrums Region Trier, die Gründung der TTM Event GmbH und der städtische Zuschuss 2019 für die Lokale Agenda 21. (tr)



