TRIER. Der aktuelle Stand beim Prostituiertenschutzgesetz und beim geplanten Neubau der Trierer Hauptfeuerwache sind zwei Themen in der nächsten Sitzung des Dezernatsausschusses III am Dienstag, 5. September, 17 Uhr, Großer Rathaussaal am Augustinerhof. Außerdem geht es um die Anschaffung von zwei Einsatzleitwagen und vier Kommandowagen für die Trierer Feuerwehr. (tr)



