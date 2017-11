Ausstellung mit selbstgestalteten Musikinstrumenten

TRIER. Unter dem Motto “Kreative Musikwerkstatt” sind vom 30. November bis 3. Februar in der Stadtbibliothek Palais Walderdorff Einblicke in die musikpädagogische Arbeit mit Kindern mit und ohne Beeinträchtigungen zu sehen. Dabei kommen selbst gebaute Instrumente zum Einsatz. Ausstellerin Silvia Willwertz ist Musikpädagogin, Fortbildungsreferentin, Vorsitzende und pädagogische Leiterin des Familienzentrums Fidibus sowie Autorin des Buches “Kreative Musikwerkstatt”.

Die positive Resonanz auf diese Veröffentlichung war der Auslöser dafür, die Instrumente und Fotodokumentationen in einer Ausstellung zu präsentieren. Eine weitere Motivation war der Preis, den das Projekt “Klangwelten: Hören, sehen, selber bauen” von Willwertz, der städtischen Karl-Berg-Musikschule und der Porta-Nigra-Schule im Förderprogramm “Kultur macht stark” erhalten hat. Die Trierer Aktion wurde vom Verband Deutscher Musikschulen in der Kategorie Inklusionsprojekte in “Gold” ausgezeichnet.

Selbstbau-Instrumente aus Alltags- und Naturmaterialien haben nach Einschätzung von Willwertz “einen hohen Aufforderungscharakter und wirken wie ein Schlüssel für musikalische Entdeckungsreisen. Sie sind einfach zu bauen und zu spielen und überzeugen durch einen originellen Klang”. Neben den bunten Instrumenten sind in der Ausstellung Fotodokumentationen von Kooperationsprojekten in Kindertagesstätten und Schulen in der Region zu sehen.

Die Vernissage der Ausstellung inklusive eines Mini-Mitmach-Konzerts mit Selbstbau-Instrumenten und Gebärdenliedern beginnt am Donnerstag, 30. November, 18 Uhr, im Erdgeschoss der Bibliothek. Ergänzend zur Ausstellung, ist in der Kinderbuchabteilung ein umfangreicher Thementisch mit Medien zur musikalischen Frühförderung und zum Instrumentenbau zu sehen. Am Freitag, 19. Januar, findet von 16 bis 17 Uhr eine Mitmach-Liederstunde unter dem Motto “Singen macht Spaß, singen tut gut” für Kinder von zwei bis acht Jahre und weitere Interessenten statt. Dafür wird um eine vorherige telefonische Anmeldung gebeten: 0651/718-3435.

Die Ausstellung ist vom 30. November bis 3. Februar während der gewohnten Öffnungszeiten der Bibliothek zu sehen: Montag, Dienstag, Freitag, 12 bis 18, Mittwoch, 9 bis 13, Donnerstag, 12 bis 19, und Samstag 10 bis 13 Uhr. Weitere Informationen im Internet auf www.stadtbibliothek-walderdorff.de oder www.fidibus-trier.de. (tr)



