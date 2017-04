TRIER. Die vhs Trier zeigt in Kooperation mit dem Arbeitskreis Interreligiöser Dialog in Trier vom 24. April bis 24. Mai im Atrium des Palais Walderdorff die Ausstellung “Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos”. Sie beschäftigt sich mit den gemeinsamen ethischen Werten und Maßstäben der Religionen und philosophischen Traditionen. Die Thematik ist ganz aktuell.

Konzipiert und realisiert wurde die Ausstellung von der Stiftung Weltethos. Thematische Klammer und Schwerpunkt ist die vom Schweizer Theologen Hans Küng entwickelte “Weltethos-Idee”.

Die Ausstellung möchte die Besucher einladen, die faszinierende Welt der Religionen besser kennenzulernen, auf die Gemeinsamkeiten der Religionen im Hinblick auf ethische Fragestellungen aufmerksam machen, die Bedeutung dieser gemeinsamenethischen Botschaften für die heutige Gesellschaft aufzeigen und Interkulturelles und interreligiöses Verständnis und Begegnung fördern.

Die Ausstellungs-Eröffnung durch Bürgermeisterin Angelika Birk ist am Montag, 24. April, 19 Uhr in der vhs Trier am Domfreihof. (tr)



